La mission européenne JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) doit explorer les mystères de Jupiter et surtout de ses lunes glacées qui cachent vraisemblablement des océans d'eau liquide sous leur croûte de glace avec, peut-être, de la vie extraterrestre.

Lancée en 2023, la sonde réalise des manoeuvres d'accélération qui vont lui permettre de rejoindre sa destination en consommant un minimum de carburant. L'une d'entre elle en particulier, et qui sera mise en oeuvre ces 19 et 20 août 2024 (Lune d'abord, Terre ensuite) va lui permettre de tirer parti d'une assistance gravitationnelle générée par le système Terre / Lune.

Une double assistance gravitationnelle jamais tentée

L'accélération assurée par la gravitation d'une planète est un effet couramment utilisé pour propulser des sondes vers des destinations lointaines mais l'utilisation d'une double assistance gravitationnelle grâce à l'ensemble composé de la Terre et de son satellite naturel constituera une grande première.

Cela demandera une grande précision d'exécution pour que la sonde Juice arrive au bon moment et au bon endroit afin d'enclencher un mouvement qui l'amènera à proximité de Vénus en 2025 où elle sera encore accélérée avant de revenir vers la Terre à deux reprises, en 2026 et 2029.

Ce n'est qu'à l'issue de ces différentes manoeuvres qu'elle s'élancera vers le système jupitérien qu'elle doit rejoindre en 2031 où elle pourra se placer en orbite autour de la planète géante.

Les lunes de Jupiter, un terrain d'observation précieux

Elle aura ensuite l'occasion de visiter les grandes lunes glacées de Jupiter : Ganymède, Callisto et Europe, cette dernière constituant un sujet d'intérêt majeur et un objectif d'exploration futur, notamment avec la sonde américaine Europa Clipper qui la ciblera également vers 2030 en utilisant cette fois l'effet de gravitation de la Terre et de Mars (MEGA ou Mars Earth Gravitational Assist) pour atteindre sa destination.

Le survol de la Lune prévu par la mission JUICE donnera la possibilité de calibrer en avance les instruments scientifiques qui seront ensuite utilisés pour explorer les lunes glacées de Jupiter.

Une animation réalisée par l'ESA permet de visualiser les prochaines étapes du voyage de la Sonde JUICE et ses rencontres avec Vénus et la Terre qui lui permettront de rejoindre Jupiter en juillet 2031.