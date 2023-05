Si l'on avait déjà eu droit à une première imprimante 3D grand public chez Creality adoptant la cinématique CoreXY avec la Ender 7, la marque a annoncé, lors de la célébration de son anniversaire, l'arrivée de la gamme Halot Mage et Halot Mage Pro qui sont des imprimantes résines, mais aussi de deux nouveaux modèles avec les K1 et K1 Max, mais cette fois, exit Marlin et bonjour Klipper !

Les deux machines viennent renforcer la gamme déjà complète de Creality et visent un segment en pleine explosion : celui des machines cloisonnées ultras rapides. Les deux machines adoptent ainsi le format cubique avec caisson intégré et portes vitrées.

Qu'il s'agisse de la K1 ou de la K1 Max l'objectif est double : protéger l'enceinte d'impression des manipulations indésirables, et maitriser la température pour permettre l'impression de matériaux techniques comme l'ABS, le polycarbonate ou même le nylon.

Principal argument de vente des K1 : la vitesse d'impression annoncée à 600 mm/s maximum. Cette vitesse d'impression est permise par l'intégration d'une tête ultra légère (190 grammes seulement avec extrudeur Sprite et tête Spider high flow avec cartouche de chauffe céramique à 360 degrés), d'axes sur roulements, d'un refroidissement de la pièce reporté sur le côté, mais aussi d'un système basé sur une version modifiée de Klipper, un système qui permet d'envoyer plus de données en un temps réduit, mais qui prend également en charge nombre d'outils permettant d'optimiser les impressions à haute vitesse, notamment la compensation de la résonance.

Grâce à ce système, Creality garantit des pièces imprimées jusqu'à 12 fois plus rapidement qu'une imprimante cartésienne traditionnelle, tout en proposant une qualité de finitions identique, voire supérieure.

Avec un débit élevé de filament à travers la buse de jusqu'à 32 mm3/s, l'impression sera d'autant plus rapide. La série K1 utilise d'ailleurs une solution astucieuse avec un nouveau chauffage en céramique entourant l'extrémité chaude qui peut chauffer l'extrémité chaude jusqu'à 200℃en seulement 40 secondes et faire fondre instantanément divers filaments. Cela permet au filament fondu de suivre le rythme des vitesses d'impression rapides des machines. Un extrudeur à double engrenage en entraînement direct et un refroidisseur thermique en alliage de titane sont également utilisés pour une meilleure extrusion.

La série K1 embarque également un accéléromètre dans la tête d'impression pour mesurer la fréquence de résonance de la machine et limiter les effets de ringing et de ghosting. Le châssis a également été renforcé (les cadres supérieurs et inférieurs sont en aluminium moulé d'une pièce).

La K1 Max va un peu plus loin en ajoutant une caméra IA dans l'enceinte pour surveiller les impressions et une fonction de détection des échecs qui permet de mettre en pause le projet ou d'annuler l'impression des pièces défaillantes tout en poursuivant l'impression du reste (module spaghetti, débris).

Elle dispose également d'un système de leveling automatique associé à un LiDAR pour balayer l'intégralité du lit d'impression en quelques secondes tout en réalisant une grande quantité de mesures. Le LiDAR, avec une résolution de 1 μm, peut cartographier la première couche par lui-même. Il mettra alors en pause automatiquement l'impression et vous informera immédiatement s'il y a un problème.

Les deux machines embarquent une connexion WiFi (+ Ethernet pour la Max) et peuvent être pilotées à distance via une interface Web, le Cloud Creality ou le logiciel de slice Creality.

La K1 offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm , elle est disponible au prix de 649 € sur le site de Creality avec en cadeau pour la précommande 2 kg de filament PLA et une expédition à partir du 20 mai 2023.



La K1 Max offre un volume d'impression plus important de 300 x 300 x 300 mm et est disponible au prix de 1049 € sur le site de Creality également.