Les centres de données sont le moteur invisible de notre monde numérique, mais leur appétit en énergie et en eau est devenu un véritable gouge écologique dont on parle peu.

Actuellement, ils représentent jusqu'à 2% de la consommation électrique mondiale, et le refroidissement seul peut compter pour 40% de leur facture. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, cette consommation est sur une trajectoire explosive, menaçant de faire vaciller les ressources hydriques et énergétiques.

D'où vient cette technologie de rupture ?

Loin d'améliorer un système existant, Karman Industries a opéré un véritable saut technologique. Les fondateurs, David Tearse et CJ Kalra, ont adapté des principes de thermodynamique directement issus de l'ingénierie aérospatiale, en s'inspirant de la gestion des flux de chaleur extrêmes dans les moteurs de fusées. C'est une approche radicalement différente des climatiseurs ou des circuits d'eau traditionnels.

Le cœur du dispositif est une unité de traitement thermique (HPU) qui utilise du dioxyde de carbone (CO₂) comme fluide frigorigène. Ce dernier est pressurisé par une turbomachine ultrarapide, tournant à 30 000 tr/min et dérivée des technologies SpaceX. Ce cycle fermé capture la chaleur à la source et la dissipe sans évaporation, s'affranchissant totalement de la consommation d'eau et répondant ainsi au défi de l'empreinte hydrique colossale des infrastructures actuelles.

Quels sont les gains concrets pour les infrastructures ?

Les promesses de Karman Industries sont chiffrées et massives. Le premier argument est l'efficacité du refroidissement lui-même, qui permettrait une réduction de la consommation électrique allant jusqu'à 50%. Quand on sait ce que cela représente sur la facture totale, l'économie est substantielle. L'autre avantage majeur est la compacité : la technologie occuperait 80 % d'espace en moins par rapport aux solutions conventionnelles.

De plus, le système est entièrement modulaire, ce qui facilite grandement son déploiement sur des sites neufs comme existants. La chaleur capturée n'est pas simplement gaspillée. La start-up prévoit de la revaloriser, soit pour produire de l'électricité, soit pour alimenter des réseaux de chauffage urbain. C'est une vision à 360 degrés de l'efficacité énergétique.

Pourquoi cette solution est-elle cruciale pour l'avenir de l'IA ?

Le développement de l'intelligence artificielle a poussé les composants électroniques dans leurs derniers retranchements. Les processeurs modernes, et notamment les GPU de dernière génération, dégagent des densités thermiques si élevées que les systèmes de refroidissement par air atteignent leurs limites physiques. La technologie de Karman vise précisément ce segment des data centers à haute performance.

En proposant une unité capable de gérer 10 mégawatts de charge thermique, la start-up s'adresse directement aux infrastructures qui font tourner les modèles d'IA générative. Avec un marché du refroidissement estimé à près de 25 milliards de dollars en 2032 et plus de 30 millions de dollars déjà levés, Karman Industries se positionne comme un acteur clé. Les premières livraisons sont attendues pour l'été 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel fluide est utilisé à la place de l'eau ?

Le système de Karman Industries utilise du dioxyde de carbone (CO₂) en cycle fermé comme fluide frigorigène, ce qui élimine complètement le besoin en eau pour le processus de refroidissement.

Quel est le principal avantage de cette technologie ?

Son principal avantage est l'élimination totale de la consommation d'eau, combinée à une réduction drastique de la consommation d'énergie (jusqu'à 50%) et de l'espace au sol nécessaire (jusqu'à 80%).

Quand cette technologie sera-t-elle disponible ?

Karman Industries prévoit de commencer les livraisons à ses premiers clients à partir du troisième trimestre de 2026, avec une usine de fabrication basée en Californie.