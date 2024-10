Depuis fin septembre, les applications de l'éditeur russe de cybersécurité Kaspersky sont introuvables sur Google Play. Les pages habituelles du Play Store concernant Kaspersky Security & VPN, Kaspersky Endpoint Security ou encore Kaspersky Password Manager pour Android sont introuvables.

Cette situation fait évidemment penser au bannissement de Kaspersky par les États-Unis et l'interdiction de ses produits auprès de l'ensemble des ressortissants américains. En conséquence, Kaspersky avait fait le choix de se retirer du marché américain.

Reste que l'éviction de Kaspersky du Play Store de Google touche tous les utilisateurs à travers le monde, et pas seulement aux États-Unis. Son compte développeur a été résilié et Google se retranche derrière les restrictions imposées par le Bureau of Industry and Security du département du Commerce des États-Unis.

Google a-t-il été trop loin ?

Pour Kaspersky, Google a surinterprété de telles restrictions qui " n'ont aucun effet juridique important en dehors des États-Unis. " Google " prive les utilisateurs du monde entier d'un accès à une protection de cybersécurité de premier plan. " À noter qu'une telle situation n'est pas observée sur l'App Store d'Apple.

Kaspersky dit avoir fait part de son incompréhension au département du Commerce des États-Unis et espère recevoir prochainement des directives supplémentaires. En attendant, l'éditeur assure que ses applications déjà installées depuis Google Play fonctionneront normalement et recevront les mises à jour de base de données via son infrastructure cloud.

" Toutes les fonctionnalités payantes des applications continueront également de fonctionner. Malheureusement, vous ne pourrez pas mettre à jour ou réinstaller une application directement depuis Google Play. " Le cas échéant, Kaspersky renvoie vers d'autres boutiques d'applications Android ou le téléchargement direct de ses fichiers APK.