Kenny Loggins, l'interprète de l'iconique titre "Danger Zone" présente dans le film Top Gun, a formellement exigé de Donald Trump le retrait de sa chanson d'une vidéo IA controversée.

Le clip montre le président larguant une substance dégradante sur des manifestants. L'artiste dénonce une utilisation non autorisée et clivante, s'ajoutant à une longue liste de conflits entre des musiciens et l'administration en place.

Le chanteur a publiquement exigé le retrait de sa performance de la bande-son de la vidéo, générée par intelligence artificielle et partagée par le compte du président Donald Trump lui-même. Ce clip, diffusé sur la plateforme Truth Social, a rapidement suscité une vive controverse en raison de son contenu particulièrement dégradant.

Quel est le contexte de cette vidéo ?

La publication de cette vidéo parodique intervient dans un climat de tension politique palpable. Elle a été diffusée en réponse directe aux manifestations nationales "No Kings" qui ont rassemblé des millions de personnes à travers les États-Unis pour protester contre ce que les organisateurs qualifient de dérives autoritaires de l'administration.

Le montage, pour le moins grotesque, met en scène un Donald Trump coiffé d'une couronne, aux commandes d'un avion de chasse estampillé "KING TRUMP", larguant une substance brune sur la foule de protestataires.

"Une utilisation non autorisée" : la réaction de l'artiste

La réaction de Kenny Loggins ne s'est pas fait attendre. Dans une déclaration officielle, il a fermement condamné cette association, précisant qu'aucune autorisation n'avait été demandée et qu'il l'aurait, de toute façon, catégoriquement refusée.

L'artiste a déploré l'utilisation de sa musique dans un contenu créé, selon ses mots, "dans le seul but de nous diviser". Il a ensuite appelé à l'unité plutôt qu'à la confrontation, insistant sur le fait que la musique devrait être un vecteur de rassemblement pour tous les Américains.

Une réponse laconique et un précédent bien établi

Sollicitée par plusieurs médias, la Maison-Blanche a offert une réponse pour le moins surprenante. Loin d'un communiqué formel, le service de presse a simplement envoyé une image tirée du film "Top Gun" avec la célèbre réplique : "I feel the need for speed" ("J'ai besoin...besoin de vitesse", dans la traduction française du film).

Cet épisode s'inscrit dans une longue série de litiges entre Donald Trump et des figures de la scène musicale. Des artistes comme Neil Young, R.E.M., ou encore les ayants droit de Sinead O'Connor ont par le passé protesté ou engagé des poursuites pour l'utilisation de leurs œuvres sans consentement lors de meetings ou dans des supports de communication politique.

Cette nouvelle affaire soulève une fois de plus la question complexe du droit d'auteur à l'ère numérique et de la polarisation politique. Elle interroge sur la capacité réelle des artistes à contrôler l'image associée à leurs créations, alors que le litige opposant la succession d'Isaac Hayes à l'administration est toujours en cours devant les tribunaux fédéraux.