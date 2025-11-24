Kyivstar, en partenariat avec Starlink, lance en Ukraine le service Direct to Cell. Cette première européenne permet aux smartphones 4G de rester connectés via satellite dans les zones sans réseau terrestre.

Le service, initialement pour les SMS, vise à renforcer la résilience des communications face aux pannes et aux destructions d'infrastructures en temps de guerre.

Cette initiative fait de l'Ukraine le tout premier pays en Europe à bénéficier de cette technologie de communication directe par satellite. Elle permet à n'importe quel smartphone 4G standard de se connecter au réseau satellitaire lorsque les infrastructures terrestres sont hors service, une situation malheureusement fréquente dans le contexte actuel.

Une réponse stratégique à la fragilité du réseau

Dans un pays où la connectivité est synonyme de sécurité, la résilience du réseau est une priorité absolue. Les attaques constantes contre les infrastructures énergétiques et de télécommunication provoquent des coupures de courant prolongées et endommagent les antennes-relais.

Le service Direct to Cell est conçu comme un filet de sécurité pour pallier ces défaillances. Il garantit une communication minimale mais essentielle dans les territoires isolés, récemment libérés, ou lors d'opérations de secours.

En complément, Kyivstar a renforcé son propre réseau terrestre en équipant ses installations de batteries et de générateurs, capables d'assurer jusqu'à dix heures de couverture continue en cas de panne de courant généralisée.

Cette technologie est donc le maillon essentiel d'une stratégie de défense de la colonne vertébrale numérique du pays.

Comment fonctionne ce service satellitaire ?

Le service s'appuie sur la constellation de satellites de Starlink pour relayer les communications. Dans sa phase initiale, il offre la possibilité d'envoyer et de recevoir des SMS, une fonctionnalité jugée critique pour les situations d'urgence.

Kyivstar et Starlink prévoient déjà une montée en puissance avec l'ajout des services de voix et de données courant 2026. L'un des atouts majeurs de cette offre est sa simplicité : elle est accessible sans coût supplémentaire à tous les abonnés de l'opérateur disposant d'un smartphone compatible 4G.

La couverture s'étend sur l'ensemble du pays, à l'exception notable des zones occupées, des régions frontalières et des zones de combat actif.

Un partenariat aux implications bien plus larges

Ce lancement est le fruit d'une collaboration plus large entre Starlink et VEON, la société mère de Kyivstar. Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la Transformation Numérique, a salué cette avancée comme "une étape importante" pour garantir la connectivité même là où les réseaux traditionnels n'existent plus.

Pour Oleksandr Komarov, PDG de Kyivstar, "rester connecté, c'est rester en sécurité". Ce partenariat stratégique n'est donc pas seulement une prouesse technique, mais bien un outil de souveraineté et de protection civile.

Le succès de ce déploiement en Ukraine pourrait d'ailleurs ouvrir la voie à des lancements similaires dans d'autres marchés où VEON est présent.

Avec cette nouveau service, l'Ukraine renforce à la fois ses infrastructures et construit activement dans le même temps le futur de ses télécommunications. La prochaine étape, l'intégration de la voix et des données en 2026, concrétisera un peu plus le concept des réseaux hybrides terrestre et satellite amené à se développer.