Les smartphones vont pouvoir commencer à communiquer avec les satellites d'une façon aussi simple et transparente qu'ils se connectent déjà à des antennes-relais sur Terre.

Les iPhone ont initié le mouvement avec la possibilité d'envoyer des messages d'urgence par satellite sur le réseau Globalstar en attendant de pouvoir étendre le service à Messages.

Cela permet notamment de pouvoir communiquer dans des lieux sans couverture réseau terrestre. Aux messages d'urgence s'ajouteront bientôt la commodité des services texte (puis voix et data mobile plus tard) accessibles depuis n'importe où sous couverture satellite et/ou réseau.

L'ère des réseaux hybrides terrestres / satellite

La firme SpaceX d'Elon Musk dispose d'une constellation Starlink dont certains satellites sont dotés d'une fonctionnalité Direct to Cell qui assure une communication directe avec les smartphones récents en se comportant comme l'équivalent d'antennes-relais placées dans l'espace et transférant les données vers le coeur de réseau terrestre de l'opérateur, constituant un réseau hybride amené à se développer plus largement chez les opérateurs.

SpaceX travaille avec l'opérateur T-Mobile aux Etats-Unis pour tester la technologie en vue de pouvoir la proposer commercialement. Les choses avancent plutôt bien et l'opérateur vient d'annoncer l'ouverture d'une phase beta qui permet à ses abonnés mais aussi à ceux de ses concurrents AT&T et Verizon d'accéder gratuitement le service Direct-to-Cell jusqu'en juillet.

A partir de là, T-Mobile US proposera ce service à ses abonnés pour 15 dollars / mois (et un peu moins, 10 dollars / mois, pour ceux qui auront participé à la beta) et il sera donc le premier à proposer une telle solution et à tenter de la monnayer.

Mettre fin aux zones blanches

L'avantage attendu est de pouvoir éliminer les zones blanches (environ 1,3 million de km2 aux Etats-Unis) impossibles à couvrir avec un réseau terrestre et de ne plus rester coupé du monde.

A ce titre, le service de communication par satellite permettra également d'envoyer des messages via le service d'alerte d'urgence nationale à tous les smartphones à portée (et compatibles), détenteurs d'un abonnement ou non.

Si T-Mobile est si pressé de lancer un premier service Direct to Cell, c'est que la concurrence n'est pas si loin. L'opérateur britannique Vodafone a récemment annoncé avoir testé avec succès le premier appel vidéo entre un smartphone standard et un satellite avec l'intention de lancer un service commercial d'ici la fin de l'année en passant par les satellites BlueBird de son partenaire AST SpaceMobile.

L'accès aux satellites depuis un smartphone traditionnel pour échanger au-delà de messages d'urgence est ainsi une fonctionnalité qui pourrait rapidement devenir une tendance générale et incontournable pour les fabricants d'appareils mobiles.