Parfois, les plus grandes avancées naissent d'un accident. Une équipe du laboratoire de Michal Lipson, à l'Université de Columbia, en est la preuve vivante.

En cherchant à améliorer la puissance des puces pour les systèmes LiDAR, ils sont tombés sur un phénomène inattendu : la création d'un "laser arc-en-ciel". Cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue Nature Photonics, permet de générer une source de lumière multicolore sur une seule puce, une prouesse qui nécessitait jusqu'ici des équipements aussi coûteux qu'encombrants.

Qu'est-ce qu'un "laser arc-en-ciel" ?

Le terme peut sembler poétique, mais il décrit parfaitement le phénomène de "peigne de fréquences" (frequency comb). Il s'agit d'une source lumineuse composée de multiples couleurs (ou fréquences) distinctes, parfaitement espacées les unes des autres, comme les dents d'un peigne. L'intérêt est colossal : chaque couleur peut fonctionner comme un canal de données indépendant, permettant de transmettre des dizaines de flux d'informations en parallèle à travers une seule fibre optique, sans qu'ils n'interfèrent entre eux.

Comment les chercheurs ont-ils réussi cet exploit ?

Le défi était de taille : comment transformer la lumière "sale" et chaotique d'un laser industriel puissant en un signal propre et stable ? La solution réside dans le silicium photonique et une astuce baptisée "mécanisme de verrouillage". L'équipe a intégré une diode laser multimode très puissante à une puce photonique. Grâce à des circuits optiques gravés sur la puce, ils ont réussi à "nettoyer" le faisceau laser pour le rendre parfaitement cohérent.



Une fois cette lumière purifiée, les propriétés optiques non linéaires de la puce entrent en jeu et divisent naturellement ce faisceau unique en des dizaines de couleurs pures et espacées régulièrement, créant ainsi le fameux peigne de fréquences avec une efficacité sans précédent.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante pour l'avenir d'Internet ?

Cette avancée arrive à un moment critique. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, les infrastructures de nos data centers sont poussées à leurs limites. La plupart fonctionnent encore avec des lasers à longueur d'onde unique, limitant la bande passante. La technologie des peignes de fréquences permet de multiplier cette capacité par plusieurs dizaines, en appliquant le principe du multiplexage en longueur d'onde (WDM) qui avait déjà révolutionné Internet dans les années 90.





Grâce à cette découverte, il devient possible de remplacer des racks entiers de lasers individuels par une seule puce compacte, économique et économe en énergie. Une avancée qui promet d'accélérer considérablement les transferts de données entre les processeurs et la mémoire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette découverte était-elle intentionnelle ?

Non, c'est une découverte fortuite. Les chercheurs travaillaient initialement à l'amélioration de la technologie LiDAR (télédétection par laser) en cherchant à intégrer des lasers plus puissants sur des puces. C'est en poussant la puissance qu'ils ont observé l'apparition spontanée du peigne de fréquences.

Quelles sont les autres applications possibles de cette technologie ?

Au-delà des data centers, la capacité à générer une source de lumière multi-longueurs d'onde aussi puissante et compacte ouvre la voie à de nombreuses applications : des spectromètres portables pour l'analyse chimique, des horloges optiques ultra-précises, des appareils quantiques miniaturisés et, bien sûr, des systèmes LiDAR de nouvelle génération beaucoup plus performants.

Quand cette technologie sera-t-elle commercialisée ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais l'un des chercheurs principaux de l'étude a depuis rejoint la société Xscape Photonics, ce qui suggère que des efforts sont déjà en cours pour industrialiser cette découverte. La technologie pourrait arriver dans nos data centers d'ici quelques années.