La NTNU, en collaboration avec l'EPFL et Luxtelligence SA, a franchi une étape majeure. Des scientifiques ont mis au point un nouveau type de laser. Conçu pour être rapide, puissant et surtout abordable, cette innovation, basée sur la technologie des puces déjà existante, promet de surmonter les limitations des lasers de précision actuels, souvent onéreux et encombrants. Ce développement pourrait transformer radicalement des domaines clés, allant des véhicules autonomes à la surveillance de la qualité de l'air. Reste à savoir comment cette percée technologique va concrètement impacter notre quotidien et l'industrie.

Pourquoi ce nouveau laser est-il une révolution technologique ?

La technologie laser est omniprésente, essentielle pour des domaines allant des mesures de haute précision à la communication. Cependant, les lasers de précision actuels présentent des contraintes : ils sont souvent grands, coûteux et difficiles à régler, ce qui freine leur déploiement à grande échelle. L'équipe du professeur Johann Riemensberger de la NTNU, en collaboration avec l'EPFL et Luxtelligence SA, propose une solution qui change la donne. Leurs travaux, publiés dans Nature Photonics, dévoilent un nouveau type de laser, à la fois rapide, relativement bon marché, puissant et simple d'utilisation, résolvant ainsi plusieurs de ces problèmes majeurs. Ce laser émet un faisceau de lumière stable et puissant, et son grand avantage réside dans sa capacité à ajuster sa fréquence rapidement et sans à-coups. Il peut en outre être contrôlé avec une seule commande, simplifiant considérablement son maniement. Construit sur une technologie de puce existante, sa production de masse devient abordable, promettant des instruments de mesure et des outils de communication performants, mais aussi plus compacts et économiques.





Comment ce laser va-t-il transformer nos véhicules et la sécurité ?

Les applications potentielles de ce nouveau laser sont vastes, en particulier dans le domaine des voitures autonomes. Ces véhicules s'appuient sur le Lidar, une technique de télédétection optique qui mesure la distance aux objets environnants et évalue leur positionnement. Grâce à ce laser, la mesure s'effectue avec une précision remarquable, atteignant environ quatre centimètres, ce qui est essentiel pour une cartographie de l'environnement ultra-précise. Mais son utilité ne s'arrête pas là : les chercheurs l'ont également testé pour la détection de l'acide cyanhydrique dans l'air. Ce composé chimique, plus connu sous le nom d'"acide prussique", est hautement toxique, même à de faibles doses, rendant une détection rapide vitale pour la sécurité. Le laser a démontré d'excellents résultats dans cette tâche, sa capacité de réglage rapide lui permettant de balayer les lignes d'absorption des gaz et de détecter ainsi des traces infimes. Cela ouvre la voie à des capteurs de gaz ultra-sensibles, potentiellement déployables pour la surveillance environnementale et la sécurité industrielle, marquant une avancée majeure pour notre quotidien. La sécurité gagne ainsi un nouvel allié technologique de taille.

Quels sont les secrets de sa fabrication et ses perspectives d'avenir ?

Ce laser révolutionnaire est le fruit d'une ingénierie avancée, conçu par les chercheurs à partir de matériaux de pointe et de circuits lumineux microscopiques. Sa fabrication repose sur une puce photonique intégrant des matériaux comme le niobate de lithium en film mince, ce qui permet un réglage de fréquence ultra-rapide sans aucun saut de mode. En combinant ce circuit avec une puce de gain semi-conducteur commerciale, ils ont obtenu un laser à la fois puissant et robuste. Cette approche permet une production de masse à faible coût, car elle s'appuie sur des processus de fabrication de puces déjà existants. Les découvertes de cette équipe ouvrent des perspectives fascinantes, rendant possible la création d'instruments de mesure et d'outils de communication à haute performance, qui seront à la fois petits, économiques et faciles à utiliser. L'équipe prévoit déjà de travailler avec des partenaires industriels afin de déployer cette technologie à plus grande échelle, esquissant un futur où la précision laser sera omniprésente. L'avenir s'annonce donc particulièrement brillant pour cette technologie de pointe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui rend ce nouveau laser "abordable" ?



Ce nouveau laser est considéré comme abordable principalement parce que sa fabrication utilise la technologie des puces existante, ce qui facilite une production de masse à moindre coût, contrairement aux lasers de précision conventionnels qui sont souvent très onéreux à produire.

Comment ce laser améliore-t-il les performances des voitures autonomes ?



Il améliore significativement la précision des systèmes Lidar (Light Detection and Ranging) employés par les voitures autonomes. Grâce à ce laser, il est possible de mesurer les distances avec une exactitude remarquable, atteignant environ quatre centimètres, une donnée cruciale pour une cartographie détaillée de l'environnement et une meilleure perception des obstacles.

Ce laser peut-il détecter d'autres gaz que l'acide cyanhydrique ?



Oui, grâce à sa capacité de réglage de fréquence rapide et sans saut, ce laser peut balayer les lignes d'absorption de différents gaz. Cela le rend potentiellement apte à détecter de nombreux autres gaz traces, ouvrant ainsi la voie à diverses applications pour la surveillance environnementale et la sécurité.