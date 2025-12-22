C’est une fuite parue chez Bloomberg qui a mis le feu aux poudres, obligeant le studio à prendre la parole plus tôt que prévu. Dans une vidéo concise, les dirigeants ont confirmé le projet interne "League Next". L'objectif est de moderniser en profondeur le MOBA qui s'approchera de ses vingt ans d'existence, sans pour autant céder à la tentation d'une suite numérotée.

Quels changements concrets sont attendus pour cette mise à jour ?

Le chantier s'annonce colossal. Le studio Riot Games a confirmé plusieurs axes de travail majeurs pour cette refonte. Le but est de poser les bases d'une nouvelle ère pour le jeu, en s'attaquant à des éléments structurels qui ont vieilli au fil des ans. L'ambition est de proposer une expérience globale plus cohérente et moderne.

Parmi les innovations annoncées, on retrouve des transformations profondes. Un tout nouveau client de jeu sera développé pour être entièrement intégré à l'expérience, et non plus fonctionner comme une application séparée. La carte iconique, la Faille de l’Invocateur, bénéficiera d'une refonte visuelle complète, accompagnée de modifications de gameplay encore tenues secrètes. Enfin, les runes et les systèmes d'avant-match seront aussi revisités.

Pourquoi une modernisation plutôt qu'une suite ?

La position du studio est une ligne directrice constante : il n'y aura pas de League of Legends 2. Andrei van Roon, directeur de League Studio, a insisté sur le fait que cette mise à jour massive s'inscrit dans une volonté de se recentrer sur ce qui compte pour les joueurs. L'idée est de faire évoluer la plateforme existante plutôt que de la remplacer, un engagement fort envers la communauté et l'écosystème compétitif bâti depuis plus d'une décennie. Cette approche permet de ne pas fragmenter la base de joueurs.

Cette décision stratégique vise aussi à améliorer l'existant, comme le fameux client PC, souvent critiqué pour sa lourdeur. En réaffirmant sa volonté de ne pas créer de suite, Riot Games parie sur la longévité exceptionnelle de son titre phare, espérant le rendre pertinent pour la prochaine décennie et attirer une nouvelle génération de joueurs sans perdre les vétérans.

Quel est le calendrier de déploiement ?

L'échéance est fixée, la grande métamorphose arrivera en 2027. Si le calendrier précis reste à définir, Riot Games a déjà donné quelques indices sur la communication à venir. Davantage d'informations seront distillées progressivement au cours des prochains mois, avec des annonces plus substantielles prévues dans la période charnière entre le tournoi MSI et les Worlds 2026.

L'un des objectifs affichés de cette refonte est de repenser entièrement l'expérience des nouveaux joueurs. Paul Bellezza, producteur exécutif, a souligné que 2027 devrait être "le meilleur moment de tous les temps pour faire venir vos amis sur League". Les fans devront donc s'armer de patience avant de découvrir le nouveau visage de l'un des jeux les plus populaires au monde.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un League of Legends 2 est-il officiellement en développement ?

Non, Riot Games a formellement démenti cette rumeur à plusieurs reprises. Le studio a réaffirmé sa stratégie qui consiste à faire évoluer en permanence le jeu existant plutôt que de développer une suite numérotée. La mise à jour de 2027 est une refonte, pas un nouveau jeu.

Quels sont les trois changements majeurs annoncés ?

Les trois axes principaux de cette refonte sont : la création d'un client de jeu totalement intégré, une refonte visuelle et de gameplay pour la carte Faille de l'Invocateur, et des modifications importantes des systèmes de runes et d'avant-match pour améliorer l'expérience globale.

Quand aurons-nous plus de détails sur cette refonte ?

Riot Games a indiqué que de nouvelles informations seraient partagées dans le courant de l'année 2026, plus précisément dans la fenêtre de temps située entre le tournoi international MSI (généralement au printemps) et les Championnats du Monde (Worlds) à l'automne.