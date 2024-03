Jusqu'au 17 mars, profitez des Jours d'exception Leclerc avec de nombreux articles en promotion dans tous les rayons : high-tech, électroménager, sport et loisirs...

Commençons avec la barre de son LG SQC1.

Cette barre de son compacte 2.1 canaux offre une puissance de 160 W et des graves percutantes avec le caisson de basses sans fil.

Avec le Bluetooth, diffusez la musique sans fil à partir de votre smartphone ou d’autres appareils compatibles.



La barre est livrée avec une télécommande et est également équipée d'un port USB et optique.

La barre de son LG SQC1 est proposée en ce moment à 109 € au lieu de 134 € sur Leclerc (prix officiel 139 €). La livraison en magasin est offerte et la livraison à domicile est à partir de 4,90 €.







Passons maintenant à la Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 128Go.

Elle est dotée d'un grand écran de 10,9 pouces à réduction de lumière bleue avec une résolution de 2304 x 1440 et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 90Hz.

Vision Booster vous permet de voir clairement votre écran sous le soleil grâce à l'adaptation du contraste et des couleurs.

On trouve une caméra arrière de 8 MP et une frontale de 12 MP.

La tablette offre également une batterie longue durée et une résistance à l'eau et à la poussière (certification IP68).

Le S Pen est inclus.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 128Go est en promotion à 409,99 € au lieu de 512,49 € sur Leclerc (vendeur tiers, prix officiel 529 €). La livraison est offerte.







Enfin, terminons avec le smartphone OPPO Find X5 CPH2307 5G 256 Go.

Il est doté d'un écran OLED FHD+ de 6,55 pouces 120Hz avec calibrage de la luminosité et embarque un processeur Snapdragon 888.

On trouve un appareil photo Hasselblad pour smartphone capturant un milliard de couleurs avec 50 MP OIS en capteur principal, 50 MP en Ultra grand-angle et des téléobjectifs 13 MP 2x, ainsi qu'une caméra frontale 32 MP avec Sony IMX615.

La vidéo de nuit 4K est propulsée par MARISILICON X, Un accélérateur d’IA exclusif dédié entièrement à l’image.

Le smartphone résiste à l’eau et à la poussière (IP54) et vous fait profiter d'une charge rapide 80W Supervooc et 30W Airvooc.

Le smartphone OPPO Find X5 CPH2307 5G 256 Go est en réduction à 399,99 € au lieu de 499,99 € sur Leclerc (vendeur tiers). La livraison est gratuite.







