Jusqu’au 3 février, Leclerc lance son opération "High-Tech en Folie" avec des remises allant jusqu'à -20%. L'enseigne privilégie ses adhérents : munissez-vous de votre Carte E.Leclerc pour débloquer des prix spéciaux et cumuler des Tickets E.Leclerc sur une large sélection de smartphones, PC et TV.
High-Tech en folie Leclerc : TOP 10 spécial adhérents
- Écran PC Acer SA242YH1bi à 69 € soit -30% (23,8" FHD, dalle VA, 100Hz, 4ms, 250 cd/m², 3000:1)
- Barre de son Samsung B-Series HW-B460F 2025 à 149 € avec la carte (2.1 canaux, 300W, caisson de basses, Dolby Audio / DTS Virtual:X, Bass Boost, Adaptive Sound, mode voix claires, mode Jeu, mode Nuit, HDMI ARC, Bluetooth)
- Redmi Note 14 5G - 256 Go Noir à 199 € avec la carte (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass 5, Dimensity 7025-Ultra octa-core, 200MP, 5110 mAh, charge turbo 45W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, IP64, stockage jusqu'à 1 To...)
- Lenovo Tab Plus - 128 Go à 229 € avec la carte (11,5" 2K, Helio G99 octa-core, 8MP + 8MP, Wi-Fi 5, 8 haut-parleurs JBL Dolby Atmos, support intégré)
- Enceinte Bluetooth Marshall Acton III - Noir à 233,99 € avec la carte (60W, 2.1 canaux, Dynamic Loudness, ajustement du son avec Placement Compensation, Bluetooth 5.2)
- Xiaomi Electric Scooter 5 à 345,93 € avec la carte (350W-700W, autonomie 60 km, pneus 10", 25 km/h, suspensions à ressort et système antipatinage)
- Huawei WATCH GT6 Pro 46 mm à 349 € avec la carte (1,47" AMOLED, max 3000 nits, verre saphir et alliage de titane, jusqu'à 21 jours d'autonomie, analyse ECG approfondie, simulation de puissance de pédalage, navigation vocale, détection automatique de la randonnée, GPS ultra précis, IP69 / 5 ATM)
- TV TCL QLED 55C71B 4K - 55" à 399,20 € avec la carte
- Xiaomi 15T Pro - 12 + 512 Go - Noir à 749 € avec la carte (6,83'' AMOLED 1,5K, 144Hz, Gorilla Glass 7i, téléobjectif 5x Pro Leica, Dimensity 9400+, 5500mAh, HyperCharge filaire 90W / sans fil 50W, IP68, résistance aux chutes renforcée, HyperAI...)
- TV LG OLED 4K AI OLED55B56LA - 55" à 799 € avec la carte
➡️ Rendez-vous sur la page High-Tech en folie Leclerc pour découvrir toutes les offres.
Et pensez aussi à jeter un œil à notre top 3 des promos du jour (montre Garmin Forerunner 165, casque Focal Azurys et PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI) ainsi qu'aux ventes à perte Cdiscount pour la dernière ligne droite des soldes d'hiver.