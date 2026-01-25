La licorne française Ledger, spécialiste des portefeuilles de cryptomonnaies, prépare activement son introduction en Bourse à New York. Mandatant les banques Goldman Sachs, Jefferies et Barclays, l’entreprise cible une valorisation de plus de 4 milliards de dollars, confirmant son ambition de devenir un acteur majeur de l’infrastructure numérique mondiale sur le marché américain.

Fondée en 2014, la société française Ledger est devenue une référence incontournable dans la sécurisation d’actifs numériques. Avec plus de 7 millions de portefeuilles matériels vendus, l’entreprise qui fut longtemps incarnée par Éric Larchevêque se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique.

Selon des informations concordantes, elle a mandaté un consortium de banques d'affaires prestigieuses pour orchestrer son entrée sur le marché boursier américain, une opération qui pourrait être finalisée dès cette année.

Une valorisation qui change de dimension

L’ambition est claire : passer d’une valorisation de 1,5 milliard de dollars, établie lors de sa dernière levée de fonds en mars 2023, à une capitalisation boursière dépassant les 4 milliards.

Ce saut quantique témoigne de la confiance de ses dirigeants dans le modèle économique de l'entreprise, axé sur la vente de portefeuilles froids et une gamme croissante de services via l’application Ledger Live.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte où les acteurs de l'infrastructure crypto attirent de plus en plus les capitaux. Des sociétés comme BitGo ou Circle ont déjà ouvert la voie, montrant qu'il existe une demande solide pour des entreprises qui fournissent la "plomberie" de l'écosystème, plutôt que de s'exposer directement à la volatilité des jetons.

Ledger, qui sécuriserait environ 20 % des actifs crypto mondiaux, est idéalement positionnée pour séduire ce type d'investisseurs.

Pourquoi New York et pas l'Europe ?

Le choix de Wall Street relève d'un pragmatisme financier assumé par son PDG, Pascal Gauthier. Le marché américain offre une liquidité et une profondeur incomparables, avec une base d’investisseurs spécialisés bien plus développée qu'en Europe pour évaluer et soutenir des sociétés technologiques d'envergure.

Pour renforcer sa présence outre-Atlantique, Ledger a d'ailleurs multiplié les initiatives, dont du sponsoring. Cette stratégie de visibilité s'ajoute à un environnement réglementaire et politique perçu comme plus favorable, notamment avec des signaux positifs envoyés par des figures politiques comme Donald Trump envers le secteur.

Entre ambitions et défis de sécurité

Si les voyants financiers semblent au vert, Ledger doit néanmoins composer avec des enjeux de réputation importants. La société a récemment fait face à une nouvelle fuite de données personnelles de ses clients, causée par une faille chez son prestataire de commerce électronique, Global-e.

Bien que les clés privées des utilisateurs n'aient jamais été compromises, ces incidents rappellent la vulnérabilité des informations périphériques et alimentent des campagnes de phishing ciblées.

Consciente de ces défis, l'entreprise pivote progressivement son image de simple fabricant de portefeuilles vers celle de fournisseur de services pour l'Internet de la Valeur.

Le lancement de nouveaux produits comme le Ledger Nano Gen5, intégrant des fonctionnalités de staking et de biométrie renforcée, illustre cette volonté de se positionner comme un gardien de l'identité numérique au sens large.

Le succès de son IPO à New York sera donc un test décisif, non seulement pour Ledger, mais aussi pour la reconnaissance de la souveraineté technologique européenne sur la scène mondiale.