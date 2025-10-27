Il n'aura pas fallu longtemps. Le set Lego Game Boy, conçu comme une simple maquette hommage à la console de 1989, est déjà la cible des "makers". À peine sortie, la course est lancée pour transformer l'objet de collection en une véritable console portable fonctionnelle. Deux projets majeurs se tirent déjà la bourre, avec deux philosophies radicalement différentes.

Qu'est-ce que le projet "BrickBoy" ?

La première solution est celle de la simplicité, portée par "BrickBoy", un groupe de bidouilleurs suisses. Leur kit, qui sera lancé sur Kickstarter le 28 octobre, est une solution "tout-en-un" qui promet une installation en moins de 10 minutes. Il contient un écran LCD de 2,4 pouces, des capteurs magnétiques à placer sous les boutons Lego, et une carte mère.

La différence de taille est que ce kit fonctionne par émulation. Il ne lit pas les cartouches mais des fichiers ROM. Deux versions seront proposées :

Le kit Essential : pour les jeux Game Boy classiques, avec haut-parleur mono et alimentation par piles AAA.

: pour les jeux classiques, avec haut-parleur mono et alimentation par piles AAA. Le kit Gamer : ajoute la compatibilité Game Boy Color et Game Boy Advance, une batterie rechargeable et l'audio Bluetooth.

Quelle est l'alternative "puriste" ?

L'autre approche est plus authentique et, il faut le dire, bien plus impressionnante. Elle vient de l'Australienne "Natalie the Nerd". Elle a réussi, le lendemain même de la sortie du set, à y intégrer une véritable carte mère de Game Boy Pocket.





Son kit, nommé "Build A Boy", utilise donc le CPU d'origine de la console et peut lire les vraies cartouches de jeu. Elle a dû concevoir un circuit imprimé sur mesure en se basant uniquement sur les photos de presse du set Lego, avant même sa sortie. Le kit inclura un écran de 2,7 pouces, une batterie rechargeable avec port USB-C et un haut-parleur.

A kit by me is coming for the Lego Game Boy. No emulation, just a real Game Boy CPU.



I am not announcing any internal details at the moment cause I know someone will snatch up my plans.



I am working on some sorta pre order - you will also be able to make your own boards. pic.twitter.com/lefaxxpYEc — natalie (@natalie_thenerd) October 20, 2025

Quel kit choisir et pour quel prix ?

Le choix dépendra de votre philosophie. Le BrickBoy est une solution d'émulation facile d'accès, mais qui n'offre pas l'expérience "matérielle" d'origine. Le "Build A Boy" de Natalie the Nerd est le rêve des puristes, mais il a un coût écologique et matériel : il "cannibalise" de vieilles Game Boy Pocket pour récupérer leur CPU.





Natalie indique qu'elle vendra plusieurs versions du kit, dont une "drop-in" sans soudure requise, qu'elle espère vendre autour de 99 dollars début 2026. Le prix du BrickBoy n'est pas encore connu. Dans tous les cas, il faudra d'abord acheter le set Lego Game Boy (vendu 59,99 euros) séparément.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le kit BrickBoy peut-il lire mes anciennes cartouches Game Boy ?

Non. Le kit BrickBoy est un émulateur. Il ne lit pas les cartouches physiques, mais des fichiers de jeu (ROMs). La version "Gamer" pourra émuler les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance.

Faut-il savoir souder pour installer ces kits ?

Pour le BrickBoy, l'installation semble très simple et ne nécessite aucune soudure (moins de 10 minutes). Pour le "Build A Boy" (la version avec une vraie carte mère), la créatrice prévoit plusieurs versions, dont un kit "drop in and play" entièrement terminé qui ne nécessitera aucune soudure, et des versions en pièces détachées pour les experts.

Le set Lego Game Boy est-il inclus dans les kits ?

Non, aucun des deux projets n'inclut les briques. Vous devez d'abord acheter le set officiel "Lego Game Boy" (vendu 59,99 €) et le kit de modification vient s'installer à l'intérieur de cette coque en briques.