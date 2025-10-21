Alors que les rumeurs les plus folles circulent sur l'avenir de Xbox, prédisant tantôt sa mort, tantôt sa transformation en éditeur multiplateforme, une nouvelle indiscrétion vient de prendre tout le monde à contre-pied.

Loin d'abandonner son héritage, Microsoft serait en train de préparer le retour d'une de ses consoles les plus mythiques, la Xbox 360, directement sur nos PC. Une petite bombe lâchée par un journaliste généralement très bien informé.

D'où vient cette rumeur et que dit-elle exactement ?

La petite bombe a été lâchée par Jez Corden, journaliste réputé de Windows Central, sur un serveur Discord : Microsoft travaillerait activement sur un émulateur Xbox 360 officiel pour PC. L'objectif serait de rendre "au moins quelques jeux" de la console culte jouables nativement sous Windows, ravivant ainsi la flamme de la rétrocompatibilité.





Jez Corden tempère cependant les attentes en soulignant un obstacle de taille : les licences. Pour de nombreux jeux, Microsoft devra renégocier des droits, notamment pour les musiques ou les marques, ce qui pourrait limiter le catalogue disponible au lancement.

Pourquoi Microsoft lancerait-il un tel projet maintenant ?

L'ambition de Microsoft serait de faire de la nouvelle console portable ROG Xbox Ally, qui tourne sous Windows, une machine de rétrocompatibilité ultime. En offrant un accès facile à l'immense ludothèque de la Xbox 360, Microsoft s'alignerait sur la stratégie du Steam Deck de Valve, dont le succès repose en grande partie sur ses excellentes capacités d'émulation.





C'est une manière habile de transformer une machine Windows en une véritable "console Xbox portable" et de donner un argument de vente de poids face à la concurrence. On pense notamment à Nintendo, qui a fait de l'accès à ses anciens catalogues (NES, N64...) un pilier de son service d'abonnement.

Est-ce la fin des consoles Xbox de salon ?

Absolument pas, et c'est là toute la subtilité de la stratégie de Microsoft. Cette rumeur d'émulateur ne vient pas contredire les plans pour une future console de salon. La présidente de Xbox, Sarah Bond, a d'ailleurs récemment confirmé que la "prochaine génération de matériel" était bien en développement, avec des prototypes déjà à l'étude.





Le lancement de la ROG Xbox Ally et ce potentiel émulateur sont à voir comme un "complément" à l'écosystème, et non comme un remplacement. L'ambition de Microsoft est claire : que la marque Xbox soit présente partout, que ce soit sur une console de salon, une machine portable ou un PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cet émulateur est-il officiel ?

Pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur, bien qu'elle provienne d'une source jugée très fiable. Microsoft n'a fait aucune annonce officielle à ce sujet.

Tous les jeux Xbox 360 seront-ils compatibles ?

C'est peu probable. La rumeur précise que Microsoft travaillerait à rendre "au moins quelques jeux" compatibles. En raison des complexités liées aux droits de licence (musiques, marques, etc.), il est très difficile d'imaginer une rétrocompatibilité totale du catalogue de la Xbox 360.

Faura-t-il payer pour utiliser cet émulateur ?

On l'ignore. Microsoft pourrait choisir de l'intégrer gratuitement à Windows pour renforcer son système, ou de le réserver aux abonnés du PC Game Pass, à l'image de ce que fait Nintendo avec son service Nintendo Switch Online.