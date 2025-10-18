Passer une IRM est une épreuve angoissante, surtout pour un enfant. Le bruit assourdissant, l'immobilité requise et le sentiment d'enfermement conduisent souvent les médecins à recourir à une sédation, voire une anesthésie générale.

Face à ce défi, Lego a eu une idée aussi simple que géniale : transformer l'examen en un jeu. La firme a conçu un modèle réduit de scanner IRM en briques, un outil pédagogique qui, selon une nouvelle étude, a déjà aidé plus d'un million d'enfants à travers le monde.

Comment ce jouet Lego prépare-t-il les enfants à l'IRM ?

Ce n'est pas un simple jouet, mais un véritable outil thérapeutique. Le set LEGO MRI Scanner, développé par le groupe Lego et la Fondation Lego, permet au personnel soignant de dédramatiser la procédure en l'expliquant par le jeu. L'enfant peut manipuler la figurine du patient, la faire entrer et sortir du scanner miniature, et comprendre les différentes étapes de l'examen.





« Le jeu est un langage universel », explique une spécialiste. En permettant à l'enfant de toucher, de poser des questions et de visualiser ce qui va se passer, le set dissipe les angoisses et les idées fausses. Pour Ivy, une petite fille de 5 ans, l'expérience a été un "game changer". Après une première IRM sous anesthésie, jouer avec le modèle Lego lui a permis d'aborder la seconde "avec excitation" et sans aucune sédation.

Quels sont les résultats concrets de cette initiative ?

Les résultats de l'étude menée par Lego sont spectaculaires. Près de 96 % des professionnels de santé qui utilisent le set confirment qu'il aide à réduire l'anxiété des enfants. Plus impressionnant encore, 46 % d'entre eux rapportent une diminution du besoin de recourir à la sédation ou à l'anesthésie. Un chiffre colossal qui améliore non seulement le confort de l'enfant, mais aussi l'organisation des services pédiatriques.





Le set améliore également l'expérience globale de la famille à l'hôpital pour 95 % des soignants interrogés. Pour Sam, un adolescent de 14 ans traité pour un cancer, construire le set pour d'autres enfants est devenu une mission. "C'est important... je dois aider les autres enfants", a-t-il confié.

Pourquoi ce projet est-il si important pour Lego ?

Cette initiative illustre le pouvoir du jeu comme outil de bien-être et d'apprentissage. Pour Lego, il ne s'agit pas d'une opération commerciale. Le scanner IRM n'est pas vendu dans le commerce. Depuis 2023, plus de 10 000 de ces kits ont été donnés gratuitement à des hôpitaux du monde entier, via des associations partenaires.





Cette démarche s'inscrit dans l'ambition plus large de l'entreprise de mettre en avant les bienfaits du jeu, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité. En transformant une épreuve médicale en une expérience ludique, Lego montre que même quelques briques en plastique peuvent avoir un impact profond sur la vie des enfants.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on acheter ce set Lego IRM ?

Non, le set LEGO MRI Scanner n'est pas disponible à la vente. Il est exclusivement distribué gratuitement par le groupe Lego et la Fondation Lego à des hôpitaux et des professionnels de la santé via des organisations caritatives partenaires.

Que contient exactement le set ?

Le set est une réplique miniature d'une salle d'IRM. Il comprend le scanner lui-même, un lit de patient mobile, une salle d'attente, une salle de contrôle, ainsi que des figurines de personnel médical et des accessoires pour rendre la simulation la plus réaliste possible.

L'IRM est-elle dangereuse pour les enfants ?

Non, l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) n'utilise pas de radiations ionisantes (rayons X) et est considérée comme une procédure très sûre. Le principal défi pour les enfants est le stress lié à l'environnement : le bruit intense de la machine et la nécessité de rester parfaitement immobile dans un espace clos pendant une longue période.