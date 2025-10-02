Le nouveau set Lego Game Boy fait déjà beaucoup parler de lui. Mais alors que les fans s'empressent de monter cette réplique fidèle, une moddeuse australienne a pris tout le monde de vitesse. Natalie the Nerd n'a pas attendu pour faire ce que ni Lego ni Nintendo n'avaient prévu : rendre la console en briques réellement jouable.

Comment un tel exploit est-il possible ?

Oubliez les solutions de facilité. Ici, pas question d'un simple émulateur caché dans un boîtier. La prouesse de Natalie the Nerd est bien plus impressionnante.

Elle a conçu de A à Z une carte sur mesure, intégrant de véritables puces de Game Boy. Le résultat est une console capable de lire les cartouches originales. C'est un véritable travail de miniaturisation et d'ingénierie, où chaque composant a été soudé à la main pour donner vie à la machine.

Crédits : Natalie the Nerd

Quels ont été les principaux défis techniques ?

Le principal obstacle était évidemment la taille. Pour loger toute l'électronique dans la coque en Lego, il a fallu repenser entièrement l'architecture d'un Game Boy. La moddeuse a dû créer une carte mère plus petite qu'une cartouche de jeu standard, un véritable casse-tête.

L'intégration de « l'écran le plus petit du marché » a également nécessité de retirer quelques briques internes, une concession minime au vu du résultat. Les boutons, eux aussi fonctionnels, seront bientôt montés sur une pièce Lego imprimée en 3D sur mesure.

Crédits : Natalie the Nerd

Ce projet sera-t-il accessible au public ?

Bonne nouvelle pour les bricoleurs passionnés : ce projet n'est pas destiné à rester une pièce unique. Natalie the Nerd, qui commercialise déjà des composants pour le modding de Game Boy, a confirmé son intention de partager ses plans.

Elle a précisé sur X qu'elle « rendra le projet public une fois qu'elle en sera satisfaite ». L'alimentation via un port USB-C est déjà fonctionnelle, montrant que le projet est bien avancé et pensé pour une utilisation moderne.