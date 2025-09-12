La saison des fêtes s'annonce exceptionnelle pour les amateurs de briques. LEGO a officiellement présenté ses deux nouvelles boîtes majeures pour la collection de Noël 2025 : le set LEGO Icons 10361 "Holiday Express Train" et l'étonnant 41843 "Family Christmas Tree".

Disponibles dès le 1er octobre en accès anticipé pour les membres LEGO Insiders, ces deux ensembles redéfinissent les traditions de la gamme Winter Village avec des concepts audacieux et une innovation technique marquante.

Le train de Noël fait son grand retour avec une pièce imprimée en 3D !

Huit ans après le dernier modèle, le train de Noël est de retour pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Le "Holiday Express Train" est un ensemble de 956 pièces qui capture parfaitement l'esprit des fêtes.

Mais la véritable star de ce set est un petit wagon bleu : il s'agit de la toute première pièce imprimée en 3D fonctionnelle produite en masse par LEGO. Fabriquée grâce à une technologie de l'entreprise EOS, cette pièce qui intègre des mécanismes mobiles complexes marque une étape historique pour le géant du jouet.

Le set inclut également un circuit circulaire de 16 rails et peut être motorisé avec les composants Powered Up (vendus séparément).

Un sapin de Noël géant qui cache bien son jeu ?

L'autre annonce surprise est le "Family Christmas Tree", un set colossal de 3 171 pièces. Bien plus qu'une simple décoration, ce sapin de 46 cm de haut s'ouvre pour révéler des scènes intérieures festives, comme le bureau du Père Noël équipé d'un ordinateur ou une petite boulangerie.

Conçu pour être un projet de construction familial, il est pensé pour être démonté et rangé facilement. Le véritable atout de ce set réside dans ses minifigurines exclusives : un spationaute Classic Space et un chevalier aux couleurs de Noël, accompagnés du Père et de la Mère Noël, d'elfes et de deux nouvelles peluches LEGO à collectionner. De quoi faire craquer les collectionneurs les plus aguerris.

L'impression 3D chez LEGO : innovation ou trahison ?

Avec ces deux lancements, LEGO frappe fort. Le train répond à une attente de longue date tout en introduisant une innovation majeure. Le sapin, lui, est un pari audacieux avec son prix de 299,99 €.



Cependant, l'arrivée de l'impression 3D dans un set grand public ne fait pas l'unanimité. Si certains y voient une formidable opportunité de créer des pièces plus complexes et de faire revenir d'anciens éléments dont les moules n'existent plus, d'autres craignent une perte de l'essence même de LEGO. Pour ces puristes, la créativité naît de la contrainte d'utiliser des briques standards pour tout construire, et non de pièces hyper-spécifiques qui ne peuvent servir qu'à un seul usage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les nouveaux sets de Noël LEGO seront-ils disponibles ?

Les deux sets, le 10361 Holiday Express Train et le 41843 Family Christmas Tree, seront disponibles en accès anticipé pour les membres LEGO Insiders à partir du 1er octobre 2025 sur le site officiel de LEGO. La sortie générale est prévue quelques jours plus tard.

L'impression 3D chez LEGO, est-ce vraiment une première ?

Non, mais c'est la première fois qu'une pièce imprimée en 3D est intégrée dans un set destiné à la vente de masse. LEGO avait déjà produit des éléments 3D en édition très limitée, comme un canard collector ou des pièces exclusives pour les "LEGO Inside Tour", mais jamais pour un produit du catalogue général.

Le train est-il motorisé d'office ?

Non, le train est "Powered Up Ready", ce qui signifie qu'il est conçu pour être motorisé, mais les composants nécessaires (le hub 88009, le moteur de train 88011 et la télécommande 88010) sont vendus séparément. Il faut donc un achat additionnel pour le voir rouler tout seul.