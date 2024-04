La marque Leica est associée au nom de plusieurs fabricants de smartphones pour lesquels elle participe à l'optimisation des capteurs photo mobiles. Il y a eu un temps Huawei et c'est désormais un autre groupe chinois, Xiaomi, qui profite de son savoir-faire sur ses modèles haut de gamme.

Leica propose aussi sa propre gamme de smartphones Leica Leitz qui vient de connaître une nouvelle variation avec le modèle Leica Leitz Phone 3. Fondamentalment, son design ne change pas par rapport à la version antérieure et il joue toujours avec un design épuré et des matériaux rappelant l'univers de la photographie pour la coque, sans oublier le cache protégeant le bloc photo.

On retrouvera donc la texture des apppareils photo pour le dos du smartphone et un grand bloc circulaire logeant un module photo principal de 42,7 mégapixels avec grand capteur 1 pouce et ouverture f/1,9 similaire à ce que proposait le précédent modèle.

L'excellence photographique version mobile

Les nouveautés sont plutôt internes avec un nouvel autofocus plus précis, un rendu des couleurs optimisé et une gestion des sources de lumière plus avancée afin d'en améliorer le rendu.

Cinq filtres spécifiques propres à Leica donneront un style particulier et reconnaissable aux clichés, avec l'ajout dans cette version des filtres Vivid et Enhanced.

On retrouvera toujours le mode Leica Perspective Control avec un gyroscope détectant l'angle de prise de vue et redressant l'image pour éliminer les effets de distorsion.

Un pur produit nippon

La photographie computationnelle intégrée traitera les clichés pour reproduire le rendu des célèbres objectifs M : Noctilux-M et Summilux-M grâce à son ouverture variable permettant de choisir entre f/1,2 et f/1,4 f/8.

Le Leica Leitz Phone 3 dispose d'un affichage OLED IGZO de 6,6 pouces en résolution 2730 x 1260 pixels et un capteur photo avant de 12,6 mégapixels. Le smartphone fait le choix d'un processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, extensible par carte mémoire microSDXC.

Leica ne donne pas encore le prix du Leica Leitz Phone 3 ( la version 2 dépassait les 1500 €) et, comme les modèles précédents, le fruit de cette collaboration entre Leica, Sharp et Softbank reste un smartphone réservé au marché japonais.