Fidèle à sa réputation d'expérimentateur, Lenovo a profité du salon IFA 2025 de Berlin pour dévoiler deux nouveaux concepts qui bousculent les codes du PC portable.

Après les écrans enroulables, transparents ou pliables, le constructeur explore des pistes plus terre-à-terre mais tout aussi ingénieuses. Au programme : un ordinateur dont l'écran bascule à la verticale et une station d'accueil intelligente qui s'adapte à vos mouvements. Des idées qui, cette fois, semblent avoir de réelles chances de se retrouver un jour sur nos bureaux.

Qu'est-ce que le ThinkBook VertiFlex, ce PC à l'écran pivotant ?

Le ThinkBook VertiFlex est un PC portable de 14 pouces qui cache bien son jeu. D'une simple poussée manuelle sur le coin de l'écran, celui-ci pivote à 90 degrés pour passer en mode portrait.

Pas de moteur complexe ni d'OLED flexible, juste un astucieux système de pivot intégré au châssis. L'intérêt ? Offrir les avantages d'un moniteur vertical, idéal pour lire de longs documents, écrire du code ou simplement faire défiler les réseaux sociaux sans fin. Cette approche, beaucoup plus simple et robuste que les précédents concepts, rend le VertiFlex non seulement crédible, mais aussi potentiellement bien plus abordable.

Comment fonctionne le Smart Motion, le support qui vous suit du regard ?

L'autre innovation est le Smart Motion Concept, un support pour ordinateur portable qui va bien au-delà de sa fonction première. Équipé de moteurs, il utilise la webcam du PC pour suivre le visage de l'utilisateur en temps réel.

Il ajuste alors automatiquement la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'ordinateur pour maintenir une ergonomie parfaite, que vous soyez assis ou debout. Le système peut même être contrôlé par des gestes via une bague connectée. En intégrant également des ventilateurs de refroidissement et un hub USB, ce support se transforme en une station d'accueil complète et dynamique.

Ces concepts sont-ils de simples gadgets ou de vraies innovations ?

Si Lenovo est coutumier des prototypes audacieux, ces deux concepts innovants semblent marquer un tournant. Moins spectaculaires mais bien plus pragmatiques, ils répondent à des besoins concrets.

Le VertiFlex apporte une flexibilité d'affichage très appréciée des professionnels, tandis que le Smart Motion s'attaque de front aux problèmes de posture liés au télétravail.

En déportant l'intelligence dans un accessoire (le support), Lenovo propose une solution durable qui ne deviendra pas obsolète au prochain changement d'ordinateur. Une approche maligne qui pourrait bien transformer ces expériences en produits de grande consommation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le mécanisme du ThinkBook VertiFlex est-il motorisé ?

Non, la rotation de l'écran est entièrement manuelle. Il s'agit d'un système de pivot mécanique simple, ce qui le rend plus fiable et potentiellement moins coûteux à produire qu'une solution motorisée.

Ces produits seront-ils commercialisés un jour ?

Lenovo les présente comme des "concepts", il n'y a donc aucune garantie de commercialisation. Cependant, leur relative simplicité technique et leur utilité pratique les rendent bien plus susceptibles de devenir de vrais produits que les concepts plus futuristes comme les écrans transparents.

Le support Smart Motion est-il compatible avec tous les ordinateurs portables ?

Bien que conçu pour s'intégrer à l'écosystème Lenovo, le Smart Motion fonctionne comme un support et une station d'accueil. Sa compatibilité dépendra de la connexion USB-C et de la capacité du logiciel à utiliser la webcam de n'importe quel ordinateur portable pour le suivi du visage.