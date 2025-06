La barre de batterie qui fond comme neige au soleil. C'est la hantise de tous les utilisateurs de PC portables. Pour y remédier, Microsoft ne se contente plus des modes d'économie d'énergie basiques, mais prépare une solution bien plus intelligente. Une nouvelle fonctionnalité, repérée dans les versions de test de Windows 11, promet d'optimiser la consommation de nos machines en s'adaptant à notre comportement.

Le nom officiel est un peu barbare : "User Interaction-Aware CPU Power Management". Mais le principe est simple. Le système détecte si vous interagissez avec votre ordinateur. Si vous ne touchez ni au clavier, ni à la souris, ni à l'écran tactile pendant un certain temps, Windows comprend que vous êtes inactif. Il va alors automatiquement réduire la consommation du processeur (CPU) pour économiser la précieuse batterie. Dès que vous bougez à nouveau la souris, la pleine puissance est restaurée instantanément. C'est une gestion fine et intelligente, qui a le bon goût de s'exclure automatiquement lorsque vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu, pour ne jamais dégrader l'expérience.

Hidden in the latest Dev/Beta builds: a new Adaptive Energy Saver mode powered by the Windows Health and Optimized Experiences service you may have heard about earlier. Already seems to work somewhat, it enabled energy saver on my laptop automatically soon after starting whesvc.



[image or embed]