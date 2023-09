En raison des fuites, il n'y a pas de surprise avec l'annonce de Lenovo pour sa première console portable Legion Go. Toutefois, c'est une officialisation en bonne et due forme pour un appareil qui arrive après Steam Deck de Valve et ROG Ally d'Asus.

Introduit comme un dispositif de jeu portatif fonctionnant avec Windows 11 (Famille), le Legion Go voit grand avec un écran tactile LCD IPS de 8,8 pouces au format 16:10 et une définition QHD+ (2560 x 1600 pixels). Avec une couverture de 97 % de l'espace colorimétrique, la luminosité peut atteindre 500 cd/m² et la fréquence de rafraîchissement 144 Hz (ou 60 Hz).

De la même manière que le ROG Ally, le Legion Go est équipé d'un processeur AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme (architecture Zen 4) et carte graphique RDNA. Lenovo souligne une technologie de gestion intelligente de l'alimentation. L'appareil dispose de 16 Go de RAM (LPDDR5X à 7500 MHz) et un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Un emplacement micro-SD permet d'étendre le stockage jusqu'à 2 To supplémentaires.

Pas spécialement de grande capacité, la batterie de 49,2 Wh peut être rechargée de 0 à 70 % en une demi-heure (charge rapide 65 W). Avec un ventilateur à 79 pales pour un refroidissement actif, le bruit est annoncé limité à moins de 25 dB en mode silencieux.

Une manette se transforme en souris

La connectique comprend deux ports USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) et une prise jack 3,5 mm. La connectivité est Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Les manettes amovibles (mode FPS) du Lenovo Legion Go sont équipées de joysticks à effet Hall. Les commandes sont avec pavé tactile intégré, croix directionnelle et 10 boutons programmables. Certaines commandes ont un éclairage RGB et une originalité est une molette de souris inclinée.

Reposant sur une base magnétique, la manette de droite peut ainsi faire office de souris grâce à un capteur optique situé dessous.

Prix et disponibilité

D'un poids de 854 g avec les contrôleurs attachés, le Lenovo Legion Go sera disponible en novembre 2023 à partir de 799 €. Un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate sera offert.

En guise d'accessoires (mais pas uniquement pour le Lenovo Legion Go), Lenovo a par ailleurs prévu des écouteurs de jeu intra-auriculaires Legion E510 7.1 RGB (son surround 7.1) à 49,99 € et des lunettes Legion Glasses à 499 €. Ils seront disponibles à partir d'octobre.

Les Lenovo Legion Glasses sont avec affichage micro-OLED (FHD pour chaque œil et taux de rafraîchissement de 60 Hz) et intègrent des haut-parleurs Hi-Fi. Avec connectique USB-C, les lunettes servent de moniteur virtuel portable. Un grand écran virtuel que seul le porteur des lunettes peut voir.