A la suite de la console Steam Deck de Valve, plusieurs acteurs se sont lancés ou relancés sur le segment des consoles portables. Les modèles sous Android tentent de faire oublier que l'on joue déjà très confortablement sur smartphone tandis que les versions tournant sous Linux ou Windows 11 constituent des curiosités dont le potentiel ne demande qu'à être exploitée.

La console Legion Go de Lenovo joue sur ce tableau. En proposant Windows 11 dans un format de console portable avec manettes détachables, elle pourra faire tourner des jeux PC grâce à sa puissante mais économe configuration, assurer du divertissement...et plus si affinités.

Le gadget s'est dévoilé peu à peu ces dernières semaines, se montrant déjà prometteur sur le papier, et l'heure approche de l'officialisation. L'annonce de la Legion Go serait pour le 1er septembre 2023 lors du salon IFA de Berlin et de nouveaux éléments viennent compléter sa fiche technique.

Dalle LCD, processeur AMD Ryzen Z1 Extreme

On savait que l'appareil embarquait un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme (sur une base d'APU AMD Phoenix, avec coeurs CPU Zen 4 et GPU RDNA 3) et un grand affichage tactile.

Les informations se précisent, toujours grâce à WindowsReport et notamment pour ce qui concerne la technologie de la dalle. La Legion Go exploitera donc un affichage tactile 8,8 pouces QHD+ (2560 x 1600 pixels) avec dalle LCD IPS offrant luminosité maximale de 500 nits et rafraîchissement d'écran 144 Hz.

La configuration mémoire reste confirmée avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go / 512 Go / 1 To de stockage en SSD M.2 NVMe. La console pourra supporter les connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2 et la batterie de 49,2 Wh, à défaut d'offrir une grande capacité, profitera d'une charge rapide 65W.

Les deux ports USB-C sur les tranches supérieure et inférieure seront compatibles USB 4.0 avec support du DisplayPort 1.4 et du Power Delivery 3.0. Le document listant les caractéristiques reçu par WindowsReport évoque également la présence de Windows 11 Home et le service Legion Space Xbox Game Pass Ultimate, avec trois mois gratuits.

Tarif haut de gamme

Reste la question du prix. Comme on pouvait s'y attendre, la console Legion Go se situera plutôt vers le haut du panier avec un tarif de 799 euros (vraisemblablement légèrement modulable en fonction des taxes applicables sur les différents marchés européens) et une disponibilité durant le mois d'octobre.

WindowsReport apporte également des précisions sur l'accessoire de type lunettes de réalité augmentée qui pourrait être annoncé dans le même temps. Ces Lenovo Legion Glass embarqueront un affichage micro-OLED en résolution 1920 x 1080 pixels par oeil et seront dotées d'un système audio Hi-Fi.

Elles nécessiteront un câble pour les alimenter (pas de batterie embarquée pour les alléger et éviter la surchauffe) et elles devraient être commercialisées en octobre 2023 pour un tarif de 499 euros, sachant que leur utilisation ne devrait pas être limitée à la seule console.

Des écouteurs sans fil RGB et à faible latence pour le gaming complèteront les accessoires Legion Go, pour un prix de 49,99 euros.