Commençons notre dernier top de la semaine avec le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui est à petit prix sur le site de Rakuten.

Ce dernier est équipé d’un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px. Le PC est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 16 Go de mémoire vive, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070.

Le PC portable intègre également un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB de type C et quatre ports USB 3. Il est compatibles avec les technologies Bluetooth 5.1 et WiFi. De plus, deux haut-parleurs de 2 Watts équipent le PC. Pour finir, Windows 11 est préinstallé dans le PC.

Sur Rakuten, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1200 € au lieu de 1500 € avec la livraison gratuite depuis la France.





Continuons avec le casque JBL Quantum 400 qui profite de 41 % de réduction sur le site d’Amazon.

Le casque est de type supra-auriculaire et bénéficie des sons Quantum Surround et Quantum JBL qui vous font profiter des moindres détails avec un son immersif et précis. Son micro possède une fonction sourdine et permet des communications claires et nettes entre les autres gamers en réduisant les sons extérieurs.

Il profite également d’une connexion sans fil et d’un rétroéclairage RGB. Pour finir, le casque est conçu avec des coussinets pour ses oreillettes rembourrées à mémoire de forme.

Sur Amazon, le casque JBL Quantum 400 est au prix de 59 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.

Finissons avec la montre connectée Garmin Instinct 2 qui est également en réduction sur le site d’Amazon.

Cette dernière est équipée d’un écran monochrome de 45 mm. Elle permet de prendre la mesure de fréquence cardiaque, du taux d’oxygène. Elle dispose d’applications sportives intégrées qui vous suivent sur la natation, le vélo, la course, la musculation et bien d’autres.

Elle dispose également d’une application de Golf pour vous suivre lors de vos parcours. Pour finir, sa batterie vous accompagnera pendant 28 jours ou 30 heures avec le GPS activé.

Sur le site d’Amazon, la montre connectée Garmin Instinct 2 est au prix de 199 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



