Deux ans après un premier essai remarqué mais imparfait, Lenovo revient en force sur le marché des consoles PC portables. La Legion Go 2, dont la sortie est calée pour le 31 octobre, a été entièrement repensée pour corriger les défauts de son aînée. Plus puissante, mieux finie et dotée d'une meilleure autonomie, elle monte clairement en gamme.

Une montée en gamme qui se reflète malheureusement aussi sur son prix, qui démarre à 1 049 $ et grimpe jusqu'à 1 349 $ pour la version la plus musclée.

Quelles sont les améliorations matérielles de la Legion Go 2 ?

La Legion Go 2 est une bête de specs. Si l'écran reste sur une diagonale de 8,8 pouces, il passe à une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 144 Hz. La définition baisse légèrement à 1920x1200 pixels, un choix judicieux pour garantir de meilleures performances.

Sous le capot, on trouvera les nouvelles puces AMD Ryzen Z2 et Z2 Extreme, couplées à un maximum de 32 Go de RAM LPDDR5X. Autres améliorations notables :

Une batterie bien plus généreuse de 74 Wh (contre 49,2 Wh sur le premier modèle).

Des manettes détachables plus ergonomiques avec des joysticks à effet Hall pour éviter le drift.

Un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation.

Revers de la médaille, la console est plus épaisse et plus lourde, atteignant les 920 grammes.

Comment va-t-elle s'intégrer à l'écosystème Xbox ?

C'est une information clé : la Legion Go 2 sera la première console portable, en dehors de celles d'Asus, à être confirmée comme compatible avec la nouvelle expérience Xbox en plein écran (Xbox FSE).

Cette interface, conçue par Microsoft pour les appareils nomades, promet une navigation plus simple à la manette et une meilleure gestion des ressources système. Si Asus aura la primeur dès le mois d'octobre, les possesseurs de Legion Go 2 pourront l'installer manuellement au printemps 2026. C'est un pas important pour rendre Windows plus agréable à utiliser sur ce type de format.

Le prix de la Legion Go 2 est-il justifié ?

C'est le point qui fâche. Avec un ticket d'entrée à 1 049 $ pour le modèle 16 Go de RAM / AMD Ryzen Z2, la console de Lenovo se positionne sur le segment des PC portables gaming d'entrée de gamme.

Même si sa fiche technique est solide, avec un superbe écran OLED et une grosse batterie, ce tarif la place bien au-dessus de la concurrence directe comme l'Asus ROG Ally ou le Steam Deck. Lenovo parie sur une expérience premium, mais devra convaincre les joueurs que le surcoût par rapport à un ordinateur portable de jeu, moins nomade mais plus polyvalent, en vaut la chandelle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les principales différences avec la première Legion Go ?

La Legion Go 2 apporte des améliorations majeures : un écran OLED de meilleure qualité (mais à la résolution légèrement inférieure), une batterie 50% plus grosse, des processeurs AMD plus récents, des joysticks à effet Hall, et des manettes redessinées pour un meilleur confort. Elle est en contrepartie plus lourde et plus épaisse.

Quand la Legion Go 2 sera-t-elle disponible ?

La sortie de la Lenovo Legion Go 2 est prévue pour le 31 octobre 2025. Les précommandes sont déjà ouvertes chez certains revendeurs comme Best Buy aux États-Unis, avec deux configurations principales proposées.

L'interface Xbox sera-t-elle installée par défaut ?

Non, l'interface "Xbox Full-Screen Experience" ne sera pas préinstallée au lancement. Les utilisateurs de la Legion Go 2 devront attendre le printemps 2026 et l'installer manuellement. La console fonctionnera avec une version standard de Windows 11 en attendant.