Le CES est souvent le théâtre d'innovations audacieuses, parfois plus proches de la démonstration technique que du produit fini, mais qui donne une idée du futur et des possibilités techniques à venir.

Cette année, le constructeur chinois Lenovo, jamais à court d'idées, a de nouveau capté l'attention avec un concept particulièrement intrigant : le Legion Pro Rollable.

Il s'agit d'un ordinateur portable de jeu dont l'écran flexible ne s'étire pas en hauteur, comme les tentatives précédentes de la marque, mais bien en largeur pour offrir un format ultrawide.

Un concept qui voit large

L'idée est simple mais techniquement complexe. Le Legion Pro Rollable part d'un format classique de 16 pouces avec un ratio 16:10. Sur simple pression d'une touche, deux moteurs entrent en action pour dérouler simultanément l'écran OLED des deux côtés, le tirant depuis l'intérieur d'un châssis visiblement plus épais que la norme.

Le système propose plusieurs paliers : un mode « Tactique » de 21,5 pouces et un mode « Arène » atteignant une diagonale impressionnante de 24 pouces. L'objectif est de reproduire l'expérience immersive des moniteurs de bureau ultra-larges, très prisés des joueurs, mais dans un châssis transportable.

Sous le capot, une base solide mais un prototype perfectible

Pour donner vie à ce concept, Lenovo s'est appuyé sur une base matérielle éprouvée, celle du Legion Pro 7i.

Le prototype embarque ainsi ce qui se fait de mieux en théorie : un processeur Intel Core Ultra et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5090. Cette puissance de feu est indispensable pour alimenter un affichage aussi singulier, dont la résolution atteint un atypique 3342 x 1280 pixels en pleine extension.

Cependant, les démonstrations ont révélé que l'appareil est loin d'être finalisé. Les journalistes présents sur place ont noté un mécanisme bruyant, des saccades lors du déploiement, et une coque au design encore grossier, laissant entrevoir les mécanismes internes.

L'écran lui-même présentait de légères ondulations et des reflets, signe que la tension du panneau OLED est un défi majeur.

Quel avenir pour l'écran enroulable ?

Malgré ses imperfections de jeunesse, ce concept pose une question pertinente sur l'évolution du format des ordinateurs portables. Alors que le gaming nomade gagne en popularité, l'idée de concilier la portabilité d'un 16 pouces et l'immersion d'un écran ultra-large est séduisante pour de nombreux utilisateurs.

Le constructeur a un certain historique en matière de concrétisation de ses prototypes, comme le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist également officialisé cette année.

Si le Legion Pro Rollable reste pour l'instant une vitrine technologique, il dessine les contours d'un futur où la taille de notre écran ne serait plus une contrainte figée, mais une variable adaptable à nos usages. La route est encore longue avant de voir un tel produit sur le marché, mais les premières fondations sont posées.