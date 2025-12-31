Le groupe Lenovo s'apprête à lancer quatre nouveaux ordinateurs portables au CES 2026, équipés des puces Snapdragon X2 Elite et X2 Plus de Qualcomm.

Après une première génération Snapdragon X Elite qui avait déjà marqué les esprits en apportant une autonomie accrue sans sacrifier les performances sur l'écosystème Windows on ARM, Qualcomm revient avec des promesses encore plus ambitieuses.

La nouvelle série X2 annonce des gains de performance significatifs, avec une puissance de calcul CPU jusqu'à 75 % plus rapide et des performances graphiques par watt plus que doublées.

C'est dans ce contexte que les fuites concernant les projets de Lenovo prennent tout leur sens, positionnant le constructeur comme l'un des premiers à adopter massivement cette nouvelle architecture.

Le Yoga Slim 7x en fer de lance

Au sommet de cette nouvelle gamme se trouve le Lenovo Yoga Slim 7x, un ultraportable qui a tout du porte-étendard. D'après les informations obtenues par Windows Lastest, il embarquera la puce Snapdragon X2 Elite dans sa variante à 18 cœurs (X2E88100), conçue pour offrir des performances maximales sans compromis sur la portabilité.

Avec un poids de seulement 1,17 kg pour 13,9 mm d'épaisseur, il promet une autonomie de 29 heures, un chiffre qui pourrait bien changer la donne pour les utilisateurs nomades.

Cet appareil premium sera également doté d'un écran OLED 2.8K à 120 Hz et d'une webcam de 9 Mpx, une résolution inhabituellement élevée pour un portable aussi fin.

Le tarif de départ est estimé à environ 950 dollars, pour une disponibilité prévue au second trimestre 2026. Il s'agit clairement d'une machine pensée pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie ARM dans un châssis élégant et léger.

Les IdeaPad pour démocratiser la plateforme

Pour rendre la technologie plus accessible, Lenovo a prévu de décliner son offre sur sa gamme IdeaPad. Les modèles IdeaPad 5x 2-en-1, IdeaPad Slim 5x 13 pouces et 15 pouces seront, eux, équipés de la puce Snapdragon X2 Plus.

Cette segmentation suggère une volonté de proposer une expérience Windows on ARM performante et endurante à un public plus large. Le modèle 2-en-1 mise sur la polyvalence avec sa charnière à 360 degrés et son support pour stylet.

Lenovo IdeaPad Slim

Les déclinaisons Slim 5x mettent quant à elles l'accent sur la portabilité et une endurance solide, avec une autonomie de 21 heures annoncée. Fait notable, la version 15 pouces pourra être configurée avec un impressionnant écran OLED 2.5K à 165 Hz, une caractéristique rare sur ce segment de marché.

Le prix du modèle 15 pouces débuterait à 899 dollars, lui aussi attendu pour le deuxième trimestre 2026, confirmant une stratégie de démocratisation.

Une stratégie ARM encore prudente ?

Malgré cette offensive remarquée sur le segment des ultraportables, les fuites révèlent une stratégie à deux vitesses. Pour 2026, les gammes plus exigeantes en performance brute, comme les ThinkPad professionnels ou les Legion dédiés au jeu, resteront fidèles aux processeurs Intel et AMD.

Lenovo semble donc pour l'instant cantonner l'architecture ARM aux segments grand public où l'autonomie et la finesse sont des arguments de vente primordiaux.

Cette prudence pourrait s'expliquer par un calendrier de production qui n'a pas encore permis d'intégrer les puces les plus puissantes de Qualcomm dans des châssis plus complexes.

La question de savoir si un portable ARM signé Lenovo, une véritable machine de pointe capable de rivaliser avec les modèles les plus performants du marché, verra le jour plus tard dans l'année reste en suspens. Le CES 2026 devrait toutefois nous apporter les premières réponses concrètes.