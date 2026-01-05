Le groupe coréen LG fait renaître son concept de téléviseur "papier peint" au CES 2026 avec l'OLED Evo W6. Après six ans d'absence, ce modèle de 9 mm d'épaisseur se distingue par sa technologie sans fil Zero Connect, une luminosité accrue et un traitement anti-reflet de pointe, visant à redéfinir l'intégration de l'écran dans nos intérieurs.

Le concept n'est pas entièrement nouveau. En 2017, LG avait déjà marqué les esprits avec un premier modèle si fin qu'il semblait simplement posé sur le mur.

Cependant, cette finesse avait un prix : toute la connectique et l'électronique étaient déportées dans une barre de son imposante, reliée par un câble plat et visible. Après avoir mis fin à cette gamme en 2020, la firme coréenne revient sur le devant de la scène en s'attaquant à ce compromis initial.

Une finesse repensée pour une intégration parfaite

Le LG OLED evo W6 affiche une épaisseur de 9 mm. Si ce chiffre peut paraître plus élevé que les 2,6 mm de son prédécesseur, il cache en réalité un véritable tour de force d'ingénierie.

Cette épaisseur, comparable à celle d'un smartphone moderne, intègre une architecture interne entièrement repensée. Associé à un nouveau système de montage mural, le téléviseur peut désormais être plaqué au mur de manière totalement affleurante, sans le moindre espace visible.

L'innovation majeure réside dans l'abandon de tout lien physique pour le signal vidéo et audio, grâce au boîtier Zero Connect. Ce boîtier externe, qui héberge tous les ports et entrées, peut être placé jusqu'à 10 mètres de distance et transmet un signal 4K sans perte à l'écran.

Seul un discret câble d'alimentation reste nécessaire pour le téléviseur, libérant enfin le mur de l'enchevêtrement de fils. Une approche qui rappelle celle de Samsung avec son boîtier One Connect, mais poussée ici à son paroxysme pour un effet minimaliste absolu.

La qualité d'image OLED poussée à son paroxysme ?

LG ne s'est pas contenté de revoir le design. La dalle du W6 embarque les dernières avancées du constructeur pour offrir une image de référence. La nouvelle technologie Hyper Radiant Color promet des noirs encore plus profonds, des couleurs plus riches et surtout une luminosité spectaculaire.

Grâce à la fonction Brightness Booster Ultra, LG annonce une brillance jusqu'à 3,9 fois supérieure à celle d'un téléviseur OLED conventionnel, un point crucial pour les contenus HDR.

Pour s'assurer que cette qualité d'image ne soit pas gâchée par l'environnement, LG a développé un revêtement d'écran spécifique. Le W6 est ainsi le premier téléviseur de l'industrie à obtenir la certification Reflection Free with Premium du laboratoire Intertek, garantissant le plus faible taux de réflectance jamais vu sur un modèle de la marque.

Ces améliorations sont orchestrées par le nouveau processeur α11 AI de troisième génération, dont la double intelligence artificielle affine l'image en temps réel pour préserver la texture et la netteté sans créer d'artefacts.

Plus qu'un écran, une plateforme de divertissement

Loin d'être un simple objet de design, le W6 se positionne également comme une plateforme de premier choix pour les joueurs les plus exigeants. Il prend en charge un signal 4K jusqu'à 165 Hz, avec un temps de réponse de 0,1 ms.

La compatibilité avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium assure une fluidité parfaite et sans déchirement d'image, que ce soit sur un PC haut de gamme ou une console de dernière génération. Le processeur α11 AI joue également un rôle dans l'optimisation des performances de jeu.

Quand il n'est pas utilisé pour un film ou un jeu, le W6 se transforme en toile numérique. La fonction Gallery+ donne accès à plus de 4 500 images, des photos personnelles ou des visuels générés par IA.

Le système d'exploitation webOS intègre des profils vocaux personnalisés et la prise en charge des assistants Google Gemini et Microsoft Copilot.

LG n'a pas encore communiqué sur le prix ou la date de sortie, mais en se basant sur les tarifs des précédents modèles, il faudra sans doute s'attendre à une facture aussi impressionnante que la fiche technique.