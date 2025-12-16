C'est l'invité surprise dont personne ne voulait dans son salon. En allumant leur écran cette semaine, des milliers de possesseurs de téléviseurs coréens ont découvert une nouvelle icône bien visible sur leur interface webOS.

Sans avertissement ni demande d'autorisation, l'assistant intelligent de Microsoft s'est installé à demeure. Ce qui aurait pu être une simple fonctionnalité additionnelle tourne au fiasco médiatique, car le fabricant a décidé de verrouiller la porte : impossible de mettre cette nouvelle application à la corbeille.

S'agit-il d'un simple bug ou d'une stratégie délibérée ?

Tout porte à croire que la manœuvre est intentionnelle. Ce déploiement silencieux s'est fait via une mise à jour automatique du firmware, censée théoriquement apporter des correctifs de sécurité. Au lieu de cela, elle a introduit ce que les experts qualifient de "bloatware", un logiciel gonflant inutilement le système. Les rapports sur Reddit confirment que cette installation touche une large gamme de modèles récents, transformant une maintenance de routine en une opération d'imposition logicielle.

La pilule est d'autant plus dure à avaler que l'espace de stockage sur les téléviseurs est souvent limité. Imposer une application système non sollicitée, c'est priver l'utilisateur d'une ressource précieuse pour ses propres contenus. Cette méthode cavalière, qui consiste à modifier l'expérience utilisateur sans préavis, marque une rupture de confiance inquiétante entre la marque et ses clients fidèles.

Pourquoi les utilisateurs crient-ils au scandale ?

Le cœur du problème réside dans l'absence de choix. Contrairement à Netflix ou Disney+ que l'on peut masquer ou supprimer, cette nouvelle brique logicielle bénéficie d'un statut protégé. La marque LG semble avoir passé un accord stratégique pour pousser l'adoption de l'IA dans les foyers, quitte à forcer la main de ses clients. Sur les réseaux sociaux, la grogne monte face à ce comportement jugé intrusif, certains n'hésitant pas à menacer de boycotter le fabricant à l'avenir.

Cette affaire relance le débat sur la propriété réelle de nos objets connectés. Si le constructeur peut modifier l'interface et les fonctionnalités de votre appareil à distance et sans votre accord, le possédez-vous vraiment ? C'est cette perte de contrôle sur un équipement coûteux qui alimente la frustration actuelle, transformant le téléviseur, jadis simple écran passif, en un terminal de services géré unilatéralement par le constructeur.

Quels sont les risques pour votre vie privée ?

L'arrivée de Copilot au centre du salon n'est pas anodine en matière de données personnelles. Cet assistant repose sur l'intelligence artificielle générative, une technologie vorace en informations. Les utilisateurs craignent, à juste titre, que cette intégration ne serve à alimenter les modèles d'apprentissage de Microsoft avec leurs habitudes de visionnage ou leurs conversations, d'autant que la fonctionnalité "Live Plus" de reconnaissance de contenu est souvent activée par défaut.

Pour l'heure, les solutions pour s'en débarrasser sont drastiques : ne pas connecter sa télévision à Internet ou utiliser un boîtier externe comme une Apple TV ou une Nvidia Shield pour contourner l'interface native. Une régression technologique paradoxale pour des écrans vendus comme étant "intelligents", mais qui le deviennent peut-être un peu trop au goût de leurs propriétaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on désinstaller Copilot de sa TV LG ?

Non, pour le moment, l'application est installée en tant qu'application système et l'option de suppression est grisée ou inexistante sur la plupart des modèles affectés par la mise à jour.

Quels sont les modèles concernés ?

La mise à jour semble se déployer sur les téléviseurs fonctionnant sous les versions récentes de webOS, touchant aussi bien les modèles OLED haut de gamme que les écrans LCD plus accessibles.

Comment bloquer cette installation ?

La seule méthode infaillible est de désactiver les mises à jour automatiques dans les paramètres ou de déconnecter le téléviseur d'Internet, bien que cela prive l'utilisateur des services de streaming intégrés.