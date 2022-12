Globalement le prix des écrans PC commence à baisser et ce n'est pas sans nous plaire. Ce périphérique est tellement important, il ne faut pas forcément choisir le premier prix avec le risque d'avoir un inconfort pour les yeux ou tout simplement si l'on souhaite profiter un maximum de ses jeux préférés dans les meilleures conditions. Nous avons sélectionné pour vous des écrans PC allant de 22 à 35 pouces.

Prenons par exemple l'écran PC UltraFine 27MD5KL qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est équipé d'une dalle IPS de 27 pouces avec une définition de 5120 x 2880 pixels. Il offre une compatibilité avec MacOS. L'écran est également compatible avec la technologie Thunderbolt 3 qui permet de transmettre de l'audio et de la vidéo simultanément et rapidement. Avec ce port vous pouvez également charger un appareil jusqu'à 94 W. Nous notons aussi la présence d'une caméra et de haut-parleurs dans l'écran. Pour finir, l'écran est doté également de port USB C.

Sur le site d'Amazon, l'écran PC UltraFine 27MD5KL est au prix de 899 € au lieu de 1400 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écrans PC :

22"

24"

25"

27"

28"

29"

32"

35"



