L'avenir de la franchise Life is Strange vient de prendre un tournant radical. Non pas par une annonce officielle, mais via une gaffe de l'organisme européen de classification des jeux vidéo, qui a involontairement vendu la mèche. Un titre, Life is Strange: Reunion, est apparu brièvement sur leur site, avec un synopsis qui ne laisse aucune place au doute : Max Caulfield et Chloé Price sont de retour.

Quel est le scénario de ce nouvel opus ?

Le synopsis publié par erreur dresse le portrait d'une Chloé Price étudiante à l'université de Caledon, mais "hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles". Elle aurait besoin de l'aide de Max, sa "partenaire dans le temps", dont la perte constitue son "plus grand regret". Ce retour inattendu des deux héroïnes suggère que le studio a fait un choix fort : Chloé est bien en vie, contrairement à l'un des destins possibles à la fin du premier jeu.

C’est une décision narrative majeure qui pourrait devenir la nouvelle version canonique de l’univers Life is Strange. Fini le dilemme qui a tant divisé les joueurs. Les deux jeunes femmes se retrouveraient donc plusieurs années après les événements d’Arcadia Bay, dans un contexte chargé de regrets et de tension émotionnelle.

Que sait-on du gameplay et du développement ?

Au-delà du synopsis dévoilé par le PEGI, peu d'éléments concrets ont filtré. L'histoire se déroulerait sur un campus universitaire, avec des visions inquiétantes liant Chloé à Max. Plusieurs indices dans la communauté de fans laissent même penser qu'un incendie dramatique pourrait être au cœur de l'intrigue, créant un enjeu vital pour les personnages.

Côté développement, la logique voudrait que le projet soit confié à Deck Nine, déjà aux commandes de Before the Storm et Double Exposure. Si c'est le cas, on peut s'attendre à une formule narrative fidèle à l'esprit de la série, mais techniquement modernisée grâce à l'Unreal Engine 5, offrant une immersion visuelle et émotionnelle renforcée.

Pourquoi cette fuite est-elle si stratégique ?

Même si Square Enix n’a encore rien confirmé, cette fuite tombe à un moment clé. Le dernier opus, Double Exposure, a reçu un accueil mitigé et ses ventes ont été décevantes. L'éditeur cherche visiblement à raviver l’engouement en jouant la carte la plus puissante à sa disposition : la nostalgie.

Faire revenir les deux figures fondatrices est un coup fort, presque une assurance-vie pour la franchise. Avec *Reunion*, la licence pourrait retrouver un second souffle en capitalisant sur son héritage émotionnel et la relation puissante entre Max et Chloé, qui a marqué toute une génération de joueurs. Si le calendrier de production habituel est respecté, une sortie pourrait être envisagée pour 2026.

