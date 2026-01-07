C'est le secret le moins bien gardé de l'industrie du jeu vidéo. Le retour d'Edward Kenway dans une version modernisée d'Assassin's Creed Black Flag n'est plus une simple rumeur, mais une quasi-certitude alimentée par une accumulation d'indices.

Une série de fuites concrètes, culminant avec des découvertes techniques décisives, pointe désormais vers une officialisation qui ne saurait tarder.

Quels indices concrets confirment le projet ?

La rumeur a pris une tout autre dimension avec une découverte technique irréfutable. L'enregistrement d'un nom de domaine très spécifique, `assassinscreedblackflagresynced.com`, a mis le feu aux poudres. L'opération a été menée via Gandi SAS, le registraire français fréquemment utilisé par l'éditeur pour ses franchises majeures, un détail qui laisse peu de place au doute. Cet élément vient corroborer le nom "Resynced", déjà aperçu dans les lignes de code d'autres jeux de la saga.

‼️Introducing a new type of games showcase, the New Game+ Showcase



- Creator Led ?

- No Paid Placements

- Genuine Excitement and Conversation

- Exclusive Game Footage and Interviews



45 games coming to you on January 8. pic.twitter.com/LKneL4rfT9 — New Game Plus (@NewGameShowcase) December 29, 2025

En parallèle, l'apparition d'une fiche pour une nouvelle version du cultissime Assassin's Creed Black Flag sur le site de l'organisme de classification PEGI a renforcé la thèse d'une sortie prochaine. Le jeu y est évalué PEGI 18 et, fait notable, mentionne la présence d'achats en jeu, une nouveauté par rapport à l'édition de 2013.

Quand peut-on espérer une annonce officielle ?

Si beaucoup attendaient une révélation lors des Game Awards, l'événement s'est déroulé sans aucune prise de parole de l'éditeur français. Cependant, le calendrier de début d'année semble désormais idéal pour une annonce en grande pompe. Tous les regards sont désormais tournés vers Ubisoft, qui pourrait profiter de l'un des événements de janvier.

Deux créneaux sont particulièrement scrutés par la communauté. Le premier est le New Game+ Showcase, un livestream promettant de dévoiler de nombreux titres. Le second, encore plus probable, est le Xbox Developer Direct, un rendez-vous annuel devenu incontournable. Une annonce à cette occasion donnerait une visibilité maximale au projet, qui s'annonce comme une des sorties majeures de l'année.

À quoi ressemblera ce nouveau Black Flag ?

Selon les informations qui ont fuité, les changements attendus pour ce remake ne seraient pas que cosmétiques. Le projet, qui tournerait sur le moteur Anvil Pipeline (le même qu'Assassin's Creed Shadows), viserait une expérience de jeu profondément modernisée. Les séquences dans le présent seraient totalement retirées pour se concentrer sur l'aventure pirate.

Le gameplay intégrerait des mécaniques RPG, notamment pour la gestion de l'inventaire et du butin, avec un système de statistiques pour les armes. Le système de combat serait également revu pour se rapprocher des opus récents. Enfin, grâce à la puissance des nouvelles technologies, les temps de chargement entre la mer et la terre ferme seraient supprimés, offrant une exploration totalement fluide et immersive dans des îles plus denses et vivantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le nom probable du remake ?

Le nom qui revient avec insistance dans toutes les fuites est Assassin's Creed Black Flag Resynced. L'enregistrement du nom de domaine correspondant rend cette appellation quasi certaine.

Quel studio est en charge du développement ?

Bien que non confirmé officiellement, les rumeurs pointent vers Ubisoft Singapour comme studio principal, épaulé par d'autres équipes comme celles d'Ubisoft Bordeaux et Belgrade.

Le jeu inclura-t-il des microtransactions ?

Oui, la fiche d'évaluation de l'organisme PEGI mentionne explicitement la présence d' "achats en jeu", ce qui n'était pas le cas dans la version originale de 2013.