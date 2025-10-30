Finie la galère du métro ou des embouteillages avec la poussette. L'opérateur Lime s'attaque à un casse-tête quotidien pour des milliers de parents : les petits trajets pour l'école ou la crèche. L'entreprise a annoncé ce lundi le déploiement de 500 vélos électriques équipés de sièges enfants à Paris. C'est une première en France, après un test réussi à Milan, qui pourrait changer la mobilité des familles.

Pourquoi Lime lance-t-il ce service maintenant ?

Le timing est stratégique. L'opérateur s'appuie sur une étude OpinionWay qui montre que 49% des parents subissent des retards fréquents à cause des transports. Alors que 48% utilisent encore leur voiture, 66% se disent prêts à passer au vélo pour ces déplacements.





Lime vise donc à remplacer la voiture sur ces petits trajets du quotidien vers l'école, la crèche ou les activités extrascolaires. "Il était naturel de penser aux familles", a indiqué le directeur général de Lime en France.

Comment fonctionnent ces nouveaux vélos ?

Sur les 18 000 vélos de la flotte parisienne, 500 sont désormais spéciaux. Le siège enfant est solidement fixé à l'arrière, conforme aux normes européennes (EN14344) pour garantir la sécurité des enfants.





Pour les trouver, il suffit d'ouvrir l'application Lime. Une icône dédiée permettra de géolocaliser instantanément le vélo électrique familial le plus proche. Quelques clics, et il est réservé.

Quelles sont les contraintes et les objectifs ?

La seule contrainte pour les utilisateurs est de prévoir leur propre équipement de sécurité. Le casque n'est pas fourni, et il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le Plan Vélo 2021-2026 de la mairie de Paris, qui vise à transformer la capitale en une cité 100 % cyclable.





L'objectif affiché ne trompe pas : pousser de plus en plus de familles à laisser la voiture au garage, au profit d'une mobilité plus douce et d'une meilleure écologie urbaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien y a-t-il de vélos avec siège enfant ?

Pour le lancement, 500 vélos sont déployés à Paris sur une flotte totale de 18 000 vélos Lime.

Les vélos sont-ils faciles à trouver ?

Ils sont identifiables sur l'application Lime grâce à une icône spécifique. Cependant, avec seulement 500 unités, ils ne seront pas à tous les coins de rue.

Le casque est-il fourni ?

Non. Les parents doivent apporter leurs propres casques pour eux-mêmes et pour leur enfant. Le port du casque est obligatoire en France pour les enfants de moins de 12 ans.