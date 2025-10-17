C'est un changement majeur pour les usagers de la ligne 10. Depuis le 16 octobre, les anciennes rames MF67, après plus de 50 ans de service, cèdent progressivement leur place au MF19. Ce train nouvelle génération, conçu par Alstom, est bien plus qu'une simple mise à jour : il incarne la vision d'un réseau de transport plus confortable, connecté et durable pour des millions de Franciliens.

Quelles sont les nouveautés concrètes pour les voyageurs ?

Le confort des passagers est au cœur du projet. La climatisation, ou ventilation réfrigérée, est sans doute l'amélioration la plus attendue, mettant fin aux trajets étouffants en été. L'intérieur a été entièrement repensé avec un éclairage LED plus naturel et des sièges aux couleurs vives qui dynamisent l'espace.

Le MF19

Crédits : RATP

Mais la modernité s'affiche surtout à travers l'information voyageur, avec des écrans dynamiques indiquant en temps réel la prochaine station, les correspondances et les perturbations éventuelles. Finie l'époque des annonces sonores inaudibles. Enfin, des ports USB sont intégrés aux parois, permettant de recharger ses appareils électroniques durant le trajet, un petit détail qui change la vie quotidienne.

Comment le MF19 améliore-t-il la fluidité et l'accessibilité ?

Le design "boa" à intercirculation intégrale change la donne. Les voyageurs peuvent se déplacer librement d'un bout à l'autre de la rame, ce qui permet une meilleure répartition des passagers et évite les attroupements près des portes. L'accessibilité a aussi été particulièrement soignée, avec des portes plus larges et des espaces dédiés pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes.

Pour s'adapter aux différentes lignes, deux configurations ont été développées. Une version "confort" est déployée sur les lignes 3, 10 et 12, tandis qu'une version "capacitaire", avec moins de sièges et plus d'espace debout, équipera les lignes très fréquentées comme la 7, la 8 et la 13 afin d'absorber les pics de fréquentation.

Quel est le coût et le calendrier de ce projet colossal ?

Cette transformation du réseau représente un investissement massif de 7 milliards d'euros, entièrement financé par Île-de-France Mobilités. Sur ce total, 3 milliards sont consacrés à l'achat de 410 rames à Alstom, et 4 milliards à la modernisation en profondeur des infrastructures, incluant les ateliers de maintenance, les voies et la signalisation.

Le MF19

Crédits : RATP

Le déploiement est un véritable marathon qui s'étalera jusqu'en 2033. Après la ligne 10, ce sera au tour des lignes 7bis, 3bis, et 13 d'être équipées d'ici 2027, suivies par les lignes 12, 8, 3 et 7 dans les années qui viennent. À terme, la moitié du réseau de métro parisien sera entièrement renouvelée.

En quoi ce métro est-il plus performant et écologique ?

Au-delà du confort, le MF19 est une prouesse technique. Son système de freinage 100 % électrique, couplé à l'éclairage LED, permet de réduire la consommation d'énergie de 20 à 25 % par rapport aux anciennes rames. Cette efficacité énergétique est un atout majeur pour un réseau transportant des millions de personnes chaque jour.

De plus, le train est évolutif. Il peut basculer d'une conduite manuelle à une conduite automatique, anticipant ainsi la future automatisation de certaines lignes. C'est notamment le cas pour la ligne 13, dont l'automatisation totale est prévue pour 2035, ce qui permettra un passage de train toutes les 90 secondes aux heures de pointe.