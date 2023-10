Aujourd’hui, vous avons sélectionné pour vous les meilleures promos et offres du moment sur les liseuses électroniques. De la plus simple à la plus perfectionnée, tous les amateurs de lecture y trouveront leur compte.

Commençons par les Kindle du géant Amazon, avec le Kindle Paperwhite sans publicités. Il s’agit du modèle intermédiaire avec le meilleur rapport qualité-prix.

Il est doté d’un écran 6,8" 300 ppp anti-reflet qui vous permet de lire tranquillement même en plein soleil. Un éclairage chaud réglable vous évite également la fatigue des yeux, idéal également pour le soir.

Son autonomie peut maintenant aller jusqu’à 10 semaines et les pages se tournent 20 % plus vite que sur les anciennes liseuses. La charge se fait via USB-C.

Le Paperwhite est plus fin et est résistant à l’eau, vous pouvez donc l’emmener sans crainte avec vous à la mer ou à la piscine pour de longues heures de lecture.

Le Kindle Paperwhite est vendu en version 16 Go à 139,99 € au lieu de 169,99 €, soit -18 % de remise immédiate sur Amazon, ou en version 32 Go avec charge sans fil à 159,99 € au lieu de 189,99 €, soit -16 % de remise immédiate. La livraison est gratuite.

A noter que les 2 autres liseuses phares d’Amazon Kindle sont elles aussi en promotion :

Passons maintenant aux liseuses Kobo de la Fnac, avec la Kobo Nia. Il s’agit du modèle le plus abordable de la gamme Kobo.

Avec un écran 6" 212 ppp anti-reflet, vous pouvez lire tranquillement en extérieur sans être gêné. La lecture de nuit est également facilitée grâce à la ComfortLight ajustable.

Jusqu’à 6 000 eBooks peuvent tenir dans votre poche, et ce, sans publicités et avec une autonomie de plusieurs semaines.

La Nia est le modèle Kobo le plus petit, il est donc facile à transporter et il est aussi robuste.

La Kobo Nia 8 Go est vendue à 109,99 € avec 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code OCTOBRE. La livraison est gratuite.



D’autres modèles Kobo bénéficient de cette offre, comme :



Et n'hésitez pas à consulter nos autres bons plans avec les meilleures offres PC portables du moment (bureautique, gaming...) ou encore notre sélection de smartphones en promotion !