Hormis un nouveau décodeur TV (Décodeur TV 6) compatible Wi-Fi 6 pour l'offre Livebox Max, Orange a introduit une série spéciale Just Livebox Fibre sans TV. En partenariat avec Samsung, Orange propose également une série spéciale Livebox Fibre + Smart TV.

Une telle offre s'appuie sur une Livebox 5 avec jusqu'à 1 Gbit/s de débit descendant et 500 Mbit/s de débit montant, les appels illimités vers les fixes, un décodeur TV UHD 4K sur demande, l'option TV d'Orange sur TV connectée. Une Smart TV de Samsung est à prix préférentiel à l'acquisition.

Un choix est proposé parmi 8 modèles avec technologies UHD (LED) et QLED : Smart TV Crystal UHD et Smart TV QLED 4K. Le système d'exploitation de la Smart TV est Tizen et l'application Orange TV est préinstallée.

Smart TV Crystal UHD (CU7025 2023)

43 pouces : 49 € (au lieu de 429 € ; prix sur le site de Samsung)

50 pouces : 159 € (au lieu de 479 €)

55 pouces : 229 € (au lieu de 549 €)

65 pouces : 399 € (au lieu de 699 €)

Smart TV QLED 4K (Q60D 2024)

43 pouces : 299 € (au lieu de 699 €)

50 pouces : 349 € (au lieu de 799 €)

55 pouces : 399 € (au lieu de 899 €)

65 pouces : 599 € (au lieu de 1099 €)

Avec Smart TV, l'engagement initial est de 24 mois. Le tarif de l'offre Livebox Fibre + Smart TV est de 45,99 € par mois.

Sans Smart TV, l'offre d'entrée de gamme Livebox Fibre (Livebox 5 ; 500 Mbit/s de débit symétrique ; décodeur TV UHD 4K) est à 24,99 € par mois pendant 6 mois, puis 42,99 € par mois (engagement 12 mois).