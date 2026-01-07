LMArena (anciennement Chatbot Arena) annonce une levée de fonds de 150 millions de dollars. Ce tour de table, mené par Felicis et le fonds de l'université de Californie (UC Investments), propulse sa valorisation à 1,7 milliard de dollars.

C'est une croissance spectaculaire pour la start-up qui avait déjà levé 100 millions de dollars en mai dernier, pour une valorisation de 600 millions de dollars à l'époque.

Pourquoi une croissance si rapide ?

Le succès de LMArena repose sur sa plateforme qui permet au grand public de comparer les performances des grands modèles de langage (LLM) de manière anonyme et participative.

Avec plus de 5 millions d'utilisateurs mensuels dans 150 pays, la communauté génère 60 millions de conversations chaque mois, alimentant des classements devenus une référence pour les géants du secteur comme OpenAI, Google ou Anthropic.

Cette popularité s'est transformée en succès commercial avec le lancement en septembre de AI Evaluations, un service payant pour les entreprises et les laboratoires d'IA. En moins de quatre mois, ce produit a généré un revenu annualisé de 30 millions de dollars.

Quels sont les objectifs de cette nouvelle levée de fonds ?

Les 150 millions de dollars levés serviront principalement à accélérer le développement de la plateforme, à renforcer l'équipe technique et à approfondir les capacités de recherche.

LMArena souhaite " avancer encore plus vite pour le développement de nouvelles fonctionnalités et améliorer l'expérience produit pour tous ses utilisateurs ".

La concurrence accrue entre les modèles d'IA crée une demande pressante pour des retours exploitables sur la performance des modèles. " Pour mesurer la véritable utilité de l'IA, nous devons la mettre entre les mains de vrais utilisateurs. LMArena fait exactement cela ", déclare Anastasios Angelopoulos, cofondateur et patron de LMArena.

D'où vient LMArena ?

LMArena a débuté comme un projet de recherche open source à l'université de Californie à Berkeley en 2023, sous l'impulsion des chercheurs Anastasios Angelopoulos et Wei-Lin Chiang. L'expérience est rapidement devenue une plateforme de référence.