Un malware d'origine chinoise se cacherait dans les réseaux contrôlant l'énergie, les communications ou même l'approvisionnement d'eau de bases militaires américaines aux Etats-Unis et dans le monde et n'atteindrait que le feu vert de Beijing pour être activé.

C'est du moins ce qu'affirme un article du New York Times d'après les découvertes des services de renseignement américains. Il est présenté comme une " bombe à retardement "qui pourrait être déclenchée en cas de conflit ouvert et en particulier dans l'hypothèse d'une invasion de Taiwan par la Chine.

Le pays veut réintégrer l'ïle de Taiwan dans son territoire et en revendiquer une souveraineté totale. Taiwan est un maillon essentiel du secteur de la microélectronique et des semi-conducteurs en disposant des usines produisant les puces les plus finement gravées au monde, auxquelles la Chine n'a pas accès.

Un malware pour perturber les opérations militaires

La possibilité d'une invasion chinoise pour mettre la main sur ces ressources est prise très au sérieux par les Etats-Unis qui ont régulièrement affiché leur intention de se tenir aux côtés de Taiwan en cas d'invasion...mais qui pourraient tout aussi bien détruire les usines si la situation tournait à l'avantage de l'armée chinoise.

Le logiciel malveillant chinois a commencé à faire parler de lui au mois de mai quand Microsoft a indiqué avoir détecté un code mystérieux dans des systèmes de télécommunications sur l'île de Guam, où se situe une base stratégique américaine pour sa capacité de déploiement dans le Pacifique.

Depuis, il est apparu que le malware était largement disséminé dans d'autres types de réseaux et des initiatives ont été menées pour l'éradiquer. Toutefois, il reste difficile à détecter et pourrait encore se cacher dans des endroits insoupçonnés.

Son rôle n'est pas complètement connu mais il semble être destiné à perturber les opérations militaires en cas de conflit dans la mesure où il a été particulièrement repéré à proximité de bases américaines, mais il pourrait aussi impacter des structures civiles

Tensions de part et d'autre

L'annonce de l'existence de ce malware intervient dans un contexte géopolitique tendu. La Chine a multiplié les manoeuvres militaires à proximité de Taiwan depuis le début de l'année, et a un discours plus agressif concernant sa volonté de voir l'île séparatiste revenir dans son giron.

Les Etats-Unis affichent leur détemination à ne pas laisser Taiwan aux mains de la Chine. Dans le même temps, les restrictions commerciales se renforcent pour empêcher le développement de l'industrie électronique chinoise et l'accès aux gravures les plus fines, ce qui va jusqu'à l'interdiction d'exportation des équipements de lithographie.

L'affaire du ballon espion chinois au début de l'année avait déjà entraîné des déclarations agacées de part et d'autres et des accusations mutuelles d'espionnage.