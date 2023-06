Les Etats-Unis font tout pour freiner l'appétit logique de la Chine pour les semi-conducteurs et différentes mesures ont été prises pour limiter l'accès aux puces électroniques ainsi qu'aux moyens de production les plus aboutis.

Tout ce qui contient une once de technologie d'origine US peut ainsi faire l'objet de restrictions commerciales, chez les concepteurs de puces comme pour les fondeurs et jusque ches les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs.

La Chine cherche à contourner ses mesures en accélérant le développement de son propre savoir-faire en matière de production de puces mais a besoin comme le reste du monde de machines spécifiques conçues par un très petit nombre d'entreprises.

Après l'EUV, l'accès au DUV restreint

La firme néerlandaise ASML est de celles-là et des restrictions ont déjà été décidées pour empêcher l'exportation d'équipements de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet) nécessaire pour les gravures de puces les plus fines actuellement (7 à 3 nm).

Un équipement de lithographie DUV de ASML

Mais les Etats-Unis veulent aller plus loin et obtenir également le blocage des ventes d'équipements de lithographie DUV (Deep Ultra Violet), de conception plus ancienne mais très recherchés par la Chine pour se constituer des capacités de production interne de puces certes gravées moins finement mais pouvant être fabriquées en volume.

Après avoir fait pression sur les Pays-Bas pour obtenir satisfaction, le gouvernement néerlandais semble finalement avoir été réceptif aux arguments et va instaurer une nouvelle réglementation incluant les équipements de lithogravure DUV dans les restrictions envers la Chine.

Empêcher la Chine de progresser

Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur au mois de juillet et concerner une demi-douzaine d'usines chinoises, dont un site appartenant à SMIC, le plus grand fondeur chinois, qui vont voir l'accès aux équipements et au savoir-faire fortement limité.

Les restrictions devraient également concerner d'autres équipementiers impliqués dans la chaîne de production de composants électroniques. Il reste à voir quelles seront les conséquences financières de ces mesures sur les fournisseurs d'équipements.