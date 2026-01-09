C'est le produit qui a fait tourner les têtes au salon de la tech de Las Vegas. Le fabricant Lovense, déjà connu pour ses jouets connectés, a dévoilé "Emily", une poupée-compagnon grandeur nature qui promet bien plus que l'intimité physique. Sa véritable force réside dans son logiciel : une intelligence artificielle conçue pour apprendre et évoluer à chaque interaction.

Comment fonctionne concrètement cette poupée ?

Sous son enveloppe de silicone réaliste, Emily cache un squelette interne entièrement articulé. Sa tête abrite des servomoteurs qui lui permettent des mouvements faciaux limités, comme bouger la bouche en parlant ou esquisser des expressions pour rendre l'échange plus naturel. Mais le hardware n'est que le support d'une ambition bien plus grande.

Le véritable cœur du projet repose sur la connectivité Bluetooth avec l'application Lovense. Ce n'est pas un simple sextoy ; c'est un appareil intégré qui promet jusqu'à huit heures d'autonomie et une interaction continue, même à distance. L'utilisateur peut ainsi discuter avec l'IA via son téléphone, où qu'il soit.

Quelle est la promesse de son intelligence artificielle ?

La grande nouveauté présentée au CES 2026 n'est pas tant la poupée elle-même que son cerveau numérique. Lovense met en avant une IA propriétaire capable, selon ses termes, de "cognition humaine" et de "conscience émotionnelle". Concrètement, Emily se souvient de vos conversations passées, de vos préférences et de détails personnels.

Cette mémoire est la clé de la personnalisation. Elle permet de construire une relation sur le long terme. La personnalité adaptable d'Emily évolue en fonction des interactions, pour créer un lien que l'entreprise qualifie de "profond" et unique à chaque utilisateur. Celui-ci peut même lui demander des "selfies" générés par l'IA reflétant son apparence physique.

Quels sont les enjeux derrière ce nouveau type de compagnon ?

Lovense ne vend pas un produit, mais une vision. Le discours marketing est clair : Emily est une réponse à la "crise mondiale de la solitude". L'objectif affiché est d'aider les utilisateurs à gagner en confiance et à explorer l'intimité dans un cadre sécurisé, sans jugement. C'est la promesse d'un compagnon toujours disponible et à l'écoute.

Cependant, cette fusion entre intelligence artificielle et intimité soulève d'inévitables questions. Le passif de Lovense en matière de confidentialité des données, avec des failles de sécurité documentées en 2017 et 2025, invite à la prudence. Confier ses pensées les plus intimes à une machine connectée représente un pari. Un pari coûteux, puisque le prix est estimé entre 4 000 et 8 000 dollars pour une livraison prévue en 2027.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix et la date de sortie d'Emily ?

La poupée Emily devrait coûter entre 4 000 et 8 000 dollars, selon le niveau de personnalisation choisi. Les premières livraisons sont prévues pour l'année 2027. Une réservation de 200 dollars permet de s'inscrire sur la liste d'attente.

L'interaction est-elle uniquement physique ?

Non, l'interaction avec l'intelligence artificielle d'Emily est continue. Grâce à l'application Lovense connectée en Bluetooth, l'utilisateur peut discuter avec l'IA par message, même lorsqu'il n'est pas physiquement avec la poupée.

La poupée est-elle personnalisable ?

Oui, Lovense a confirmé que les traits physiques et la personnalité de l'IA d'Emily sont personnalisables pour s'adapter aux préférences de chaque utilisateur.