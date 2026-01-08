Près de trente ans après la folie des animaux de poche japonais, la nostalgie des années 90 fusionne avec la technologie de pointe. TakwayAI présente Sweekar, un petit robot qui ne se contente pas de simuler des besoins, mais cherche à créer une véritable relation sociale.

Fini les simples pixels, place à une créature capable de se souvenir, d’apprendre et de développer un caractère unique au fil de ses aventures, qu'elles soient réelles ou virtuelles.

Comment Sweekar réinvente-t-il le concept de compagnon virtuel ?

La différence fondamentale avec ses ancêtres réside dans sa mémoire persistante. Là où le Tamagotchi classique se limitait à des cycles de vie basiques, Sweekar utilise ses capteurs pour ressentir le toucher et reconnaître la voix de son propriétaire. Il mémorise un prénom, des préférences et même des discussions passées pour les réutiliser plus tard, créant une continuité dans l'échange.

Cette interaction constante est la pierre angulaire de sa personnalité. L'IA analyse la fréquence et la qualité des soins pour forger un caractère unique, inspiré du modèle MBTI. Un utilisateur attentionné verra son Sweekar devenir joyeux et stable, tandis que la négligence pourrait le rendre plus espiègle ou colérique. Le but n'est plus seulement de survivre, mais de s'épanouir.

Quel est le cycle de vie de cette créature numérique ?

Sweekar grandit en suivant un parcours bien défini, chaque étape renforçant le lien avec son propriétaire. Grâce à une intelligence artificielle avancée, son évolution est bien plus qu'une simple barre de progression. Le cycle se divise en quatre phases distinctes :

L'incubation : Durant deux jours, Sweekar reste un œuf mystérieux avant de révéler son visage.

Durant deux jours, Sweekar reste un œuf mystérieux avant de révéler son visage. Le stade bébé : Une période de 5 à 7 jours où une attention constante est cruciale pour sa survie.

Une période de 5 à 7 jours où une attention constante est cruciale pour sa survie. L'adolescence : Entre 21 et 45 jours, sa personnalité et son intelligence s'affirment.

Entre 21 et 45 jours, sa personnalité et son intelligence s'affirment. L'âge adulte : Il atteint une autonomie complète, prêt à explorer le monde.

Une fois adulte, Sweekar peut partir de lui-même pour des "excursions virtuelles" et revenir raconter ses péripéties. La plus grande récompense pour un propriétaire dévoué arrive au niveau 51 : la créature devient immortelle. Le logiciel prend alors en charge son auto-entretien, éliminant le risque de décès par négligence et transformant le jouet en un compagnon permanent.

Quel avenir et quel prix pour Sweekar ?

Cette débauche technologique a un coût. Oubliez les quelques euros d'un jouet de poche des années 90 ; Sweekar se positionne sur un segment plus premium. La startup TakwayAI estime un prix de vente situé entre 100 et 150 dollars. L’intégration de modèles comme ChatGPT et Gemini justifie ce tarif, mais soulève aussi des questions sur la confidentialité des données, un point que l'entreprise assure avoir sécurisé.

Pour lancer son produit, la startup prévoit une campagne de financement participatif sur Kickstarter dès mars 2026. Le succès du projet dépendra de l'adhésion du public à ce concept de jouet intelligent et durable. Avec des coques interchangeables, des accessoires et une connexion NFC pour interagir avec d'autres Sweekar, l'ambition d'Irving Gao, fondateur de TakwayAI, est claire : devenir "le Nintendo de l'ère des robots IA". Une ambition forte pour un produit présenté lors du CES 2026, qui pourrait bien marquer une nouvelle étape dans notre rapport aux objets connectés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Sweekar peut-il mourir ?

Oui, mais seulement durant ses premières phases de vie (bébé et adolescent) s'il est gravement négligé. Une fois le niveau 51 atteint, il devient immortel sur le plan logiciel. Il faudra cependant toujours recharger sa batterie et le protéger des chocs physiques.

Comment le Sweekar interagit-il avec les autres ?

Les Sweekar peuvent communiquer entre eux grâce à une connexion NFC. Il suffit de rapprocher deux appareils pour qu'ils interagissent de manière naturelle, ce qui ajoute une dimension sociale à l'expérience de jeu.