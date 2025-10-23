Nintendo vient de confirmer l'arrivée d'un des jeux les plus aimés de la GameCube sur son service par abonnement : Luigi's Mansion. Le tout premier opus des aventures du plombier froussard rejoindra le catalogue des classiques GameCube, exclusivement pour les possesseurs de la Switch 2. Une annonce qui a ravi les nostalgiques et qui tombe à pic pour Halloween.

Comment ce classique de la GameCube arrive-t-il sur Switch 2 ?

Le jeu sera disponible via le catalogue "Nintendo Classics : Nintendo GameCube", accessible uniquement pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel et exclusivement sur la console Switch 2.

L'arrivée de Luigi's Mansion, prévue pour le 30 octobre, vient enrichir un catalogue encore jeune mais déjà prestigieux, qui compte des pépites comme The Legend of Zelda: The Wind Waker ou F-Zero GX.

Pourquoi ce jeu est-il si culte ?

Sorti en 2001, Luigi's Mansion était un jeu de lancement de la GameCube et le premier à mettre Luigi sur le devant de la scène. Armé de son aspirateur à fantômes, l'Ectoblast 3000, le frère peureux de Mario devait explorer un manoir hanté pour le sauver. Le jeu a marqué toute une génération par son ambiance unique, mélange parfait d'humour et de frissons, sa direction artistique impeccable et son gameplay inventif.



Avec ses énigmes, ses secrets à dénicher et sa galerie de fantômes charismatiques, le titre offre une aventure courte mais intense, et terriblement addictive.

La saga Luigi's Mansion est-elle enfin complète sur Switch ?

Oui, et c'est une excellente nouvelle pour les fans. Avec l'arrivée de ce premier opus, l'intégralité de la trilogie est désormais jouable sur Switch et Switch 2. Les joueurs peuvent donc (re)découvrir la saga dans son ensemble avec :

Luigi's Mansion (l'original de la GameCube) via le Nintendo Switch Online.

(l'original de la GameCube) via le Nintendo Switch Online. Luigi's Mansion 2 HD , le remaster du jeu 3DS sorti récemment.

, le remaster du jeu 3DS sorti récemment. Luigi's Mansion 3, l'épisode exclusif à la Switch, considéré comme l'un des meilleurs jeux de la console.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment jouer à Luigi's Mansion sur Switch 2 ?

Il faut être abonné au service Nintendo Switch Online et posséder le "Pack additionnel". Le jeu sera alors accessible en téléchargement depuis l'application "Nintendo Classics : Nintendo GameCube", disponible uniquement sur la console Nintendo Switch 2.

S'agit-il d'un remake ou de la version originale ?

Il s'agit de la version originale du jeu GameCube, émulée sur la Switch 2. Elle bénéficiera des fonctionnalités habituelles du Nintendo Switch Online, comme la possibilité de créer des points de sauvegarde à tout moment, mais il ne s'agit pas d'une refonte graphique comme Luigi's Mansion 2 HD.

Faut-il avoir joué aux autres jeux pour apprécier celui-ci ?

Non, pas du tout. Luigi's Mansion est le tout premier jeu de la série. C'est même l'introduction parfaite à l'univers et aux mécaniques de la saga. Chaque jeu peut être apprécié indépendamment des autres.