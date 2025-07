Les inscriptions débutent le 21 juillet et se feront selon le principe du "premier arrivé, premier servi", sauf au Japon où une loterie sera mise en place. Pour participer, il faut avoir au moins 18 ans et être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Si vous êtes choisi, vous recevrez un "logiciel exclusif" à télécharger. Ce programme avait déjà fait parler de lui en octobre dernier, avec des fuites qui suggéraient un MMO de type Minecraft, potentiellement dirigé par d'anciens directeurs de Splatoon. Malgré les leaks passés, Nintendo semble faire confiance à sa communauté pour cette nouvelle phase de test.

Quels pays sont éligibles à ce programme de test Switch Online ?

La bonne nouvelle, c'est que Nintendo a élargi la liste des territoires éligibles pour cette seconde phase du Playtest Program. Les joueurs des États-Unis, du Mexique, du Canada, du Brésil, du Japon, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne pourront tenter leur chance.

Une distribution mondiale plus équitable, qui devrait permettre à Nintendo de recueillir un maximum de retours sur son service. L'enjeu est de taille : il s'agit de tester un "service" pour le Nintendo Switch Online, sans préciser lequel. Est-ce une nouvelle fonctionnalité majeure ? Un jeu complet encore secret ? Le mystère plane, mais l'implication de la Switch 2 confirme l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir de l'écosystème Nintendo et l'expérience de jeu vidéo.

Pourquoi ce "Playtest Program" est-il si important pour Nintendo ?

Ce programme de test est crucial pour Nintendo, qui prépare sans aucun doute le terrain pour des nouveautés majeures en ligne. La présence de la Switch 2 confirme que ce service est pensé pour la prochaine génération de consoles, et potentiellement pour s'intégrer à son lancement ou peu après. Après un premier test avec seulement 10 000 participants, passer à 40 000 montre une volonté d'obtenir un feedback plus large et plus représentatif. Même si des leaks ont entaché la discrétion du premier test, Nintendo persiste, preuve que le projet est suffisamment avancé et important pour prendre ce risque. C'est un signe que la firme de Kyoto met les bouchées doubles sur son offre en ligne, cherchant à enrichir l'expérience de ses abonnés. Le futur du cloud gaming sur les plateformes Nintendo pourrait bien se dessiner à travers ces tests secrets.

Quel mystère se cache derrière ce "service" en test ?

Le flou artistique maintenu par Nintendo autour de ce "service" est à la fois frustrant et excitant. Les rumeurs d'un "MMO de style Minecraft" mené par les directeurs de Splatoon sont persistantes, et cela collerait parfaitement avec la volonté de Nintendo de créer des expériences en ligne uniques et familiales. Il ne s'agirait donc pas d'un simple jeu, mais potentiellement d'un nouveau pan de l'offre Nintendo Switch Online, capable de fédérer une large communauté. Le fait que les candidatures soient ouvertes "jusqu'au 21 juillet à 16h59 heure de Paris" et le test du "28 juillet au 10 août" montre une fenêtre courte et intense, typique des phases d'optimisation avant un déploiement plus large. La curiosité est à son comble : que nous réserve Nintendo avec ce projet top secret ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand débute le nouveau Nintendo Switch Online: Playtest Program ?



Les inscriptions commencent le 21 juillet, et le programme de test se déroulera du 28 juillet au 10 août.

La Nintendo Switch 2 est-elle compatible avec ce test ?



Oui, le programme de test sera compatible avec la Nintendo Switch originale et la nouvelle Nintendo Switch 2.

Combien de participants seront choisis pour ce programme ?



Nintendo prévoit de sélectionner 40 000 participants pour cette nouvelle phase de test.