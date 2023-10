Tandis que l'Inde se préparait à poser l'alunisseur Vikram et le rover Pragyan pas très loin du pôle sud de la Lune, la Russie avait surpris son monde en lançant une mission Luna-25 avec le même objectif.

Partie plus tard mais avec une trajectoire directe, elle devait devancer la mission indienne et réaliser une première mondiale quelques jours seulement avant cette dernière.

Toutefois, une anomalie lors de la phase de descente a conduit au crash de Luna-25, enterrant l'espoir d'un coup d'éclat de la part de la Russie dans le contexte géopolitique difficile du conflit en Ukraine.

Site du crash de Luna-25 repéré par la sonde LRO de la NASA

La NASA a trouvé depuis le site du crash semblant confirmer un alunissage à trop grande vitesse, constituant un cratère d'impact bien visible. Une défaillance technique semble être la cause la plus probable et Roscosmos, l'agence spatiale russe, a apporté quelques précisions depuis.

Un accéléromètre défaillant

Dès le 19 août, elle avait relevé une anomalie conduisant le moteur principal à générer une poussée supérieure à ce qui était prévu. Elle a indiqué début octobre que la mission Luna-25 avait connu un problème sur un ordinateur de bord qui n'a pas déclenché un accéléromètre à bord d'un composant baptisé BIUS-L mesurant la vitesse angulaire de la sonde.

L'absence d'informations de ce capteur a conduit l'ordinateur de bord à activer le moteur principal plus longtemps que ce qui était nécessaire, ce qui a donné à la sonde trop de vitesse avant son alunissage.

Luna-25 était la première mission lunaire de la Russie depuis 1976 (à l'ère soviétique) et elle avait déjà connu des retards du fait de l'arrêt de la participation de l'agence spatiale européenne (ESA) à la suite du conflit ukrainien.

La Russie va poursuivre les missions lunaires

Malgré cet échec, Roscosmos entend lancer d'autres missions vers la Lune, ce qui pourrait passer par une accélération des programmes Luna-26 et Luna-27. Toutefois, aucun calendrier précis n'est donné.

En attendant, l'Inde a tiré les lauriers de l'alunissage réussi de Chandrayaan-3, même si l'alunisseur et le rover ne répondent plus depuis la dernière nuit lunaire de 14 jours.

D'autres missions se préparent, du Japon à la Chine, tandis que la NASA continue de faire avancer son propre programme Artemis qui doit ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis les années 70 et les programmes Apollo.