Le marché des verres progressifs, qui semblait immuable, pourrait être à l'aube d'une transformation majeure. La startup finlandaise IXI (anciennement Pixieray) est sur le point de commercialiser une technologie qui promet de libérer des millions de personnes atteintes de presbytie des contraintes des solutions optiques traditionnelles.

En passant du prototype à la production de masse grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques, IXI transforme une idée de science-fiction en une réalité industrielle imminente.

Comment fonctionnent ces lunettes du futur ?

Le principe est d'apparence très simple, mais sa mise en œuvre relève de la haute voltige technologique. La startup finlandaise IXI est en passe de concrétiser une promesse audacieuse : des lunettes à autofocus qui pourraient bien reléguer les verres progressifs au rang d’antiquité. Le système repose sur deux piliers :





Un suivi oculaire ( eye-tracking ) à très basse consommation qui détecte en temps réel où l'utilisateur regarde.

) à très basse consommation qui détecte en temps réel où l'utilisateur regarde. Des verres intégrant une couche de cristaux liquides qui modifient leur indice de réfraction en une fraction de seconde.

Ensemble, ces technologies permettent aux lunettes de faire la mise au point automatiquement, que vous lisiez un livre ou regardiez un paysage. Fini la gymnastique du cou pour trouver la bonne zone de vision. Le tout est alimenté par de minuscules batteries intégrées dans les branches, garantissant une journée complète d'autonomie.

Pourquoi cette technologie est-elle une menace pour les verres progressifs ?

Les verres progressifs ou bifocaux, bien qu'efficaces, restent un compromis. Ils obligent l'œil à s'adapter en permanence et peuvent provoquer fatigue visuelle et inconfort. Le marché visé est colossal : celui des millions de personnes atteintes de presbytie, cette évolution naturelle de la vue qui rend la lecture de près de plus en plus difficile avec l'âge.



IXI s'attaque directement à ce point faible en offrant une vision nette et sans effort, quel que soit l'angle. L'expérience se veut fluide et naturelle, comme si l'on retrouvait la vue de ses 20 ans. C'est une solution à un problème quasi universel.

IXI a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

Pour passer de la promesse à la réalité industrielle, IXI vient de frapper un grand coup en rachetant l'usine de lentilles du fabricant finlandais Finnsusp et, surtout, en nouant un partenariat stratégique avec le géant suisse OptiSwiss. Ces manœuvres assurent à la startup la maîtrise de sa chaîne de production, de la recherche et développement à la fabrication en grande série.



Soutenue par une récente levée de fonds de 36,5 millions de dollars, IXI se donne les moyens de transformer son innovation en un produit de masse, avec une base de production solidement ancrée en Europe. La révolution de l'optique semble bien en marche.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces lunettes seront-elles disponibles et à quel prix ?

IXI n'a pas encore annoncé de date de lancement ou de prix officiels. Cependant, compte tenu de la technologie embarquée, il faut s'attendre à un positionnement sur le segment haut de gamme du marché de l'optique, probablement supérieur au coût des verres progressifs traditionnels.

Que se passe-t-il si la batterie des lunettes est vide ?

En cas de batterie déchargée, les lunettes ne deviennent pas inutilisables. Le système est conçu pour que les verres reviennent par défaut à une correction pour la vision de loin, fonctionnant ainsi comme une paire de lunettes classiques jusqu'à la prochaine recharge.

Ces lunettes ressemblent-elles à des gadgets high-tech ?

Non, et c'est l'un des points forts du projet. IXI a fait le choix d'un design sobre et discret, très proche de celui de montures traditionnelles. L'objectif est de séduire un large public, notamment les personnes plus âgées touchées par la presbytie, qui ne souhaitent pas forcément porter un appareil à l'allure futuriste.