Le projet d'un MacBook économique refait surface, et cette fois, les détails s'accumulent. Selon plusieurs analystes, dont le cabinet TrendForce, Apple travaillerait activement sur un modèle d'entrée de gamme destiné à bousculer le marché. L'objectif : proposer une machine sous macOS à un prix inédit, quitte à faire des choix techniques radicaux et à s'éloigner de la traditionnelle gamme "M".

Quelles caractéristiques pour ce Mac d'un nouveau genre ?

Loin des standards actuels, ce nouveau MacBook serait plus compact. Les sources s'accordent sur un écran de 12,9 pouces, une diagonale légèrement inférieure à celle du plus petit MacBook Air (13,6 pouces), mais familière puisqu'elle est déjà utilisée sur certains iPad. La véritable rupture se situerait cependant sous le capot. Le PC portable embarquerait en effet la puce A18 Pro, le processeur attendu dans les iPhone 16 Pro, et non une puce de la série M.

Cette puce offrirait des performances proches de la M1, tout à fait suffisantes pour des tâches courantes. Pour atteindre son prix cible, Apple ferait logiquement des concessions. La mémoire vive serait limitée à 8 Go de RAM, ce qui pourrait s'avérer insuffisant pour faire tourner efficacement les fonctionnalités d'Apple Intelligence. La connectique serait également limitée : le port Thunderbolt, coûteux, serait absent au profit de simples ports USB-C, impliquant des vitesses de transfert plus faibles et des contraintes sur la connexion d'écrans externes.

Quel prix et quelle date de sortie viserait Apple ?

Toutes les indiscrétions convergent vers une fenêtre de lancement fixée au printemps 2026, possiblement entre mars et mai. Le point névralgique de ce produit serait bien sûr son prix. Les estimations évoquent un tarif de départ aux États-Unis situé entre 699 et 799 $, soit une conversion brute d'environ 650 à 740 €. Un tel positionnement le placerait jusqu'à 300 $ moins cher que le MacBook Air d'entrée de gamme, créant une nouvelle porte d'entrée dans l'écosystème Mac.

Le design ne serait pas sacrifié pour autant. Apple capitaliserait sur l'attrait de la personnalisation en proposant des coloris vifs comme le bleu, le rose ou le jaune, en plus du traditionnel argent. La production de masse des composants devrait démarrer au troisième trimestre 2025, témoignant d'un projet déjà bien avancé dans la chaîne d'approvisionnement de la firme.

Pourquoi Apple lancerait-il un tel produit maintenant ?

Ce pari s'inscrit dans un contexte économique particulier. L'industrie fait face à une flambée des prix de la RAM et de la mémoire flash, alimentée par l'énorme appétit des serveurs d'intelligence artificielle. Produire un appareil abordable devient donc une équation complexe pour tous les constructeurs. C'est ici qu'Apple pourrait tirer son épingle du jeu.

L'analyse du cabinet TrendForce est claire : grâce à sa chaîne logistique ultra-intégrée, ses partenariats de long terme avec les fournisseurs et son pouvoir de fixation des prix, Apple est mieux armé que ses concurrents pour absorber ces hausses de coûts. Ce MacBook ne serait pas seulement une réponse à la demande des consommateurs ; il s'agirait d'un mouvement stratégique pour conquérir des parts de marché sur l'entrée de gamme, un segment où d'autres pourraient être contraints de rogner leurs marges ou d'augmenter leurs tarifs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce MacBook remplacera-t-il le MacBook Air ?

Non, tout indique qu'il s'agirait d'une nouvelle gamme positionnée en dessous du MacBook Air. L'objectif est de créer un nouveau ticket d'entrée dans l'écosystème Mac, sans cannibaliser les modèles supérieurs qui passeraient, eux, à la puce M5 à la même période.

La puce A18 Pro sera-t-elle assez puissante ?

Pour un usage quotidien (navigation web, bureautique, streaming), oui. Ses performances seraient comparables à celles de la puce M1, qui reste très capable aujourd'hui. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à des miracles pour les tâches lourdes comme le montage vidéo 4K ou les jeux gourmands, et certaines fonctions IA pourraient être limitées.

Faut-il s'attendre à des options de configuration ?

Probablement très peu. Pour maintenir un prix aussi bas, Apple devrait proposer une configuration de base unique ou très peu d'options. On peut imaginer une possible augmentation du stockage, mais la RAM de 8 Go pourrait être non négociable sur le modèle de base.