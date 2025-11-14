Selon un leaker réputé, les ventes de l'iPhone 16e seraient bien en deçà des attentes, un destin qui rappelle celui de l'iPhone Air, dont la production est désormais à l'arrêt.

Malgré ce double revers, Apple ne semble pas prêt à abandonner et préparerait déjà la relève avec l'iPhone 17e et un iPhone Air 2 remanié.

Un pari d'entrée de gamme qui ne paie pas

L'iPhone 16e, lancé en début d'année pour succéder à la lignée des iPhone SE, avait une mission claire : capter les utilisateurs Android réticents à payer le prix fort pour les modèles phares.

Avec sa puce A18, un affichage OLED et un capteur de 48 mégapixels pour 719 €, la proposition semblait solide sur le papier.

Pourtant, les premiers retours sur ses performances commerciales seraient loin d'être encourageants, malgré de premières impressions positives. C'est le leaker Fixed Focus Digital, déjà à l'origine de la révélation du nom du modèle, qui sonne l'alarme.

Il affirme que la demande pour l'iPhone 16e est très faible, le qualifiant "d'échec" dans la tentative d'Apple de proposer un iPhone populaire à bas coût. Cette situation fait écho aux difficultés d'un autre modèle au positionnement atypique.

L'iPhone Air, une production déjà à l'arrêt complet

Le cas de l'iPhone Air est encore plus symptomatique. Présenté comme un bijou de finesse, ses ventes ont été si mauvaises que la production a été drastiquement réduite avant d'être, selon le même leaker, totalement stoppée. On ignore s'il s'agit d'une pause pour écouler les stocks ou d'un arrêt définitif du modèle actuel.

Le principal reproche fait à cet appareil semble être son compromis technique majeur : un unique capteur photo. Ce choix aurait largement limité son attrait auprès des consommateurs. Le constat est clair : la tentative de créer un segment "ultra-fin" a, pour l'instant, manqué sa cible, cannibalisée par l'attrait des modèles standards.

Malgré les échecs, des successeurs en préparation ?

Le plus surprenant dans cette affaire reste la réaction d'Apple. Loin de jeter l'éponge, la firme de Cupertino maintiendrait ses plans pour les successeurs des deux modèles. Un iPhone 17e est ainsi attendu pour le printemps 2026, potentiellement doté de la puce A19 et de la Dynamic Island pour se différencier.

De son côté, un iPhone Air 2 serait également dans les cartons, mais son lancement aurait été retardé. Apple chercherait à corriger le tir en y intégrant un second capteur photo, une batterie plus conséquente et une chambre à vapeur pour le refroidissement.

La marque espère que ces améliorations suffiront à relancer l'intérêt, mais la question de l'identité de ces modèles face à la gamme principale reste entière.