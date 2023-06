C'était l'une des attentes de la keynote d'ouverture de l'événement WWDC 2023 et elle n'a pas déçu : le MacBook Air s'est agrandi pour proposer un affichage 15 pouces, complétant l'offre existante en 13 pouces.

Le mouvement était attendu et segmente plus logiquement l'offre d'Apple en matière d'ordinateurs portables, ouvrant la voie à une machine plus abordable en 15 pouces sans passer par les versions MacBook Pro beaucoup plus onéreuses.

En dehors de l'écran de plus grande diagonale, le MacBook Air 15 reprend les mêmes caractéristiques que la version 13 pouces. Même design général, mêmes connectiques, seule les dimensions ont changé.

Le nouveau modèle propose également une puce Apple M2, la même que pour le modèle 13 pouces lancé en 2022. Le choix est logique et assumé en l'absence d'une nouvelle génération de puces Apple M3 dont le calendrier n'est pas encore clarifié.

Les MacBook Air M3 déjà dans les cartons

Selon le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, d'après les informations de sa newsletter Power On, Apple serait cependant déjà en train de travailler sur les MacBook Air 13 et 15 avec cette puce Apple M3.

La prochaine génération devrait permettre la bascule vers la gravure en 3 nm de TSMC (contre 5 nm pour la puce M2). Le fondeur taiwanais a annoncé être en capacité de produire des puces en masse avec cette gravure affinée depuis décembre 2022 mais les premiers composants concrets se font toujours attendre.

Le passage à la puce Apple M3 ne se ferait pas avant 2024 (faudra-t-il attendre le WWDC 2024 pour accomplir un nouveau cycle de deux ans ?) et apportera son lot d'amélioration des performances et d'efficacité énergétique apporté par la gravure plus fine.

Plusieurs produits attendus avec Apple M3

Mark Gurman suggère que le nombre de coeurs CPU et GPU de la puce M3 sera similaire à celui de l'actuel processeur Apple M2 (8 coeurs CPU et 8 à 10 coeurs GPU). Ce sera donc bien sur les mérites et les actualisations de l'architecture que se jouera la différence.

Il reste à voir si le prix de 1599 euros du MacBook Air 15 se maintiendra comme valeur de référence ou augmentera sous l'effet de l'innovation de la nouvelle puce.

Dans sa newsletter, Mark Gurman souligne qu'Apple prépare également des MacBook Pro avec la puce M3 (sans doute M3 Pro et M3 Max) mais aussi un nouvel iMac M3 pour le début de l'année prochaine et qui conservera le même design que le modèle actuel sous Apple M1.