On commence avec les écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM5.

Profitez d’un son haute résolution avec une large bande passante de 20 à 20 000 Hz et une réduction de bruit active pour une immersion totale.

Grâce à la technologie Precise Voice Pickup et son traitement avancé du signal audio, votre voix reste claire et intelligible, même dans un environnement bruyant.

L’application Sony | 360 Spatial Sound Personalizer analyse la morphologie de votre oreille pour offrir un son spatial personnalisé, optimisé notamment pour les téléviseurs BRAVIA XR.

Les écouteurs résistent à la transpiration et à la pluie et intègrent également une fonction de suivi de la tête.

Retrouvez les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 en noir à 199,99 € sur Rakuten, soit une remise de 12 % par rapport à leur prix officiel de 229 €.



Découvrez également les articles suivants en promotion :

MacBook Air M2 à 899 € avec le code PC100D699 (13,6'' Liquid Retina 2 560 x 1 664 px, RAM 16 Go, SSD 256 Go, puce M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs)

MacBook Air M3 à 999 € avec le code PC100D699 (13,6'' Liquid Retina 2 560 x 1 664 px, RAM 16 Go, SSD 256 Go, puce M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs)

Moniteur portable ZSUS 14" à 63,45 € avec le code 08CNYFR (14" IPS 2K, 100% sRGB, 60Hz, mini port HDMI et interface Type-C, support HDR 10)



(14" IPS 2K, 100% sRGB, 60Hz, mini port HDMI et interface Type-C, support HDR 10)

Écran PC gaming KTC H24F8 à 80,85 € avec le code 08CNYFR (23,8" FHD, dalle IPS, 180Hz, 1ms, sRGB 133%, support HDR 10, FreeSync)

(23,8" FHD, dalle IPS, 180Hz, 1ms, sRGB 133%, support HDR 10, FreeSync)

Et ne manquez pas non plus nos autres bons plans du jour :