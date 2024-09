On commence tout d'abord avec la barre de son JBL Bar 1000 + caisson de basses.

Compatible avec les technologies Dolby Atmos, DTS et MultiBeam, elle offre une immersion totale avec ses enceintes surround 3D détachables et alimentées par batterie et sa puissance remarquable de 880 W.

La technologie PureVoice assure une clarté vocale optimale, tandis que la fonction d’étalonnage garantit des effets surround 3D parfaits, quelle que soit la configuration de votre pièce.

Accédez à vos musiques avec plus de 300 services de streaming, AirPlay, Alexa MRM, Chromecast et le WiFi intégré.

Ajustez les paramètres, contrôlez vos appareils et configurez la barre de son facilement avec l’application JBL One.

La barre de son JBL Bar 1000 est en ce moment en promotion à 799 € au lieu de 1 149 € (prix officiel), soit une réduction de 30 % sur Boulanger avec la livraison offerte.





Et voici quelques autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

PC portable gaming AOC AX16 Pro 2024 à 472,47 € avec le coupon à cocher (16,1" FHD, Ryzen 7 5700U, Radeon RX Vega 8, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, BT 5.2,)





(16,1" FHD, Ryzen 7 5700U, Radeon RX Vega 8, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, BT 5.2,) Redmi Pad SE - 256 Go - Gris à 144,99 € avec le code ORDI15 (11" FHD+ 90Hz, Adaptive Sync, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 8000 mAh, 8MP, Snapdragon 680 6 nm, stockage jusqu'à 1 To...)

Aspirateur robot laveur Ezviz RS2 à 599,99 € soit -25% (installation et détachement automatiques de la serpillère, emplissage automatique du réservoir d'eau, autonettoyage et séchage à l'air libre des serpillères, cartographie laser avancée, anti-enchevêtrement, détection ultrasonique des tapis, mode silencieux, 4 modes de nettoyage)





(installation et détachement automatiques de la serpillère, emplissage automatique du réservoir d'eau, autonettoyage et séchage à l'air libre des serpillères, cartographie laser avancée, anti-enchevêtrement, détection ultrasonique des tapis, mode silencieux, 4 modes de nettoyage) Gaufrier Tefal King Size 4-en-1 WM756D12 à 89,90 € (prix officiel 149,99 €) (1200W, 2 jeux de plaques amovibles gaufres + grill, poignée tournante et rétractable, thermostat réglable, voyant lumineux...)





(1200W, 2 jeux de plaques amovibles gaufres + grill, poignée tournante et rétractable, thermostat réglable, voyant lumineux...) MacBook Air 13' M2 à 1 099 € soit -20% + 50 € de remise pour les étudiants en magasin (13,6" Liquid Retina 2560 x 1664 px, puce M2, RAM 16 Go, SSD 256 Go, WiFi 6, BT 5.3, caméra HD 1080p, 3 micros, 4 haut-parleurs avec audio spatial...)

